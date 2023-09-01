Türkiye ile BAE arasında yükseköğretim alanında iş birliği

Türkiye ile Birleşik Arap Emirliği (BEA) arasında yükseköğretim alanındaki iş birliği gerçekleştirmek amacıyla mutabakat metni imzalandı.

Türkiye, eğitim alanında diğer ülkelerle iş birliği yapmaya devam ediyor. Türkiye ile BAE arasında yükseköğretim alanında akademik personel ve öğrenci değişimi, telekomünikasyon, elektrik-elektronik, yapay zeka gibi önemli alanlarında iş birliği yaparak bilimsel araştırmalara teşvik amaçlanıyor. YÖK Başkanlığında gerçekleştirilen “Yükseköğretim Kurulu ile BAE Eğitim Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İş Birliği Protokolü” imza törenine YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, BAE Milli Eğitim Bakanı Dr. Ahmad Belhoul Al Falasi katıldı.

“İş birliğimizi güçlendirmeye yönelik somut adımlar atma kararı almış bulunmaktayız”

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili ilişkilerin son dönemde hızlı geliştiğini belirterek, “İş birliğimizin her alanda ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Sayın Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan’ın davetlisi olarak 19 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirdiği ziyaret, iki ülke arasında yeni ufukların açılmasına vesile olmuştur. Sayın devlet başkanlarının belirlediği vizyon doğrultusunda, yükseköğretim alanında da iş birliğimizi güçlendirmeye yönelik somut adımlar atma kararı almış bulunmaktayız” dedi.

“Türkiye’nin diplomatik faaliyetlerini destekleyen kültürel ve akademik iş birliklerine büyük önem veriyoruz”

Özvar, iki ülke arasında imzalanan yükseköğretim alanındaki işbirliğine dair mutabakat muhtırası ile iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileriye taşınacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

Bu mutabakatla birlikte, yükseköğretim kurumlarımız arasında akademik personel ve öğrenci değişimi gibi alanlarda iş birliğini artırmayı, telekomünikasyon, elektrik-elektronik, yapay zeka gibi önemli yükseköğretim alanlarında iş birliği yaparak bilimsel araştırmaları teşvik etmeyi hedefliyoruz. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri ile imzaladığımız iş birliği anlaşmasında olduğu gibi, Türkiye’nin diplomatik faaliyetlerini destekleyen kültürel ve akademik iş birliklerine büyük önem veriyoruz. Son dönemde Özbekistan, Azerbaycan, Cezayir gibi ülkelerle gerçekleştirdiğimiz mutabakatlar ve uluslararası iş birliği protokolleri ile yükseköğretimde küresel düzeyde etkileşimi artırma amacını taşıyoruz.”

“Ülkemizin uluslararası alandaki kalkınma çabalarını daha da etkin ve verimli bir şekilde ilerletmeye devam edeceğiz”

YÖK Başkanı Özvar, yakın zamanda İslam İşbirliği Teşkilatının önemli kuruluşlarından biri olan SESRIC ile bir iş birliği imzaladıklarını hatırlatarak, “Teşkilata üye ülkelerdeki öğrencilere, Türkiye’deki üniversitelerde eğitim görme ve iş birliği yapma imkânı tanıdık. Bu sayede ülkemizin uluslararası alandaki kalkınma çabalarını daha da etkin ve verimli bir şekilde ilerletmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

BAE Milli Eğitim Bakanı Dr. Ahmad Belhoul Al Falasi, imzalanan mutabakat sayesinde iki ülke arasında yükseköğretim sistemlerini güçlendireceğini ve ülkelerine öğrenme deneyimi konusunda bir yol kat edeceklerini ifade etti.

İş birliği protokolü imza töreni iki ülke yetkililerinin fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.