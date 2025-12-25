Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında eğitim iş birliği

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında eğitim alanında iş birliği anlaşması, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Vesna Janevska tarafından imzalandı.

Türkiye ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti arasında eğitim alanında iş birliği anlaşması imzalandı. Bu kapsamda anlaşma, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından 18 Aralık’ta Ankara’da; Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Vesna Janevska tarafından 22 Aralık’ta Üsküp’te imzalandı. Dil, kültür, insan kaynağı, burs, denklik ve eğitim kurumları alanlarında kalıcı ve sürdürülebilir düzenlemeler içeren bu anlaşma, Türkiye’nin Balkanlardaki eğitim diplomasisi kapasitesini ve kurumsal varlığını güçlendiren önemli kazanımlar elde edileceği belirtildi. Bu doğrultuda imzalanan anlaşma sayesinde Türkiye’nin Kuzey Makedonya’da eğitim kurumu açabilmesine imkan tanınarak Osmanlı’dan kalan sembolik bir yapının Kuzey Makedonya’da ‘Türk Okulu’ olarak açılması hususunda hukuki bir zemin oluşturuldu. Eğitim kurumunda yetkili makamların onayına bağlı olarak Türk müfredatı veya uluslararası öğretim programları uygulanabileceği belirtilirken, Kuzey Makedonya’da Makedonca veya Arnavutça eğitim veren ilk ve ortaöğretim kurumlarında ‘Türk dili ve kültürü’ seçmeli ders olarak okutulabilecek.

Eğitim ilişkileri daha kapsamlı bir hale getirildi

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, anlaşma yükseköğretim düzeyinde de somut iş birliği adımlarını kapsıyor. Anlaşmada Türk öğrencilerin Kuzey Makedonya’daki yükseköğretim kurumlarına erişimini güvence altına alan, Kuzey Makedonya tarafından Türk öğrencilere MEB ile iş birliği içinde burs sağlanmasını destekleyen hükümler yer alıyor. Mezun derneklerinin teşvik edilmesine yönelik düzenlemelerle, Türkiye merkezli mezun ağlarının Balkanlar’da güçlendirilmesine imkan tanınacağı açıklandı. Bu hükümler aracılığıyla Türkiye’nin Kuzey Makedonya’daki öğrenci yönlendirme ve izleme kapasitesi artarken sürdürülebilir bir iş birliği ağı oluşturulması hedeflendi. Anlaşma kapsamında kurulacak Ortak Çalışma Grubu aracılığıyla ise iki ülke arasında eğitim alanındaki faaliyetlerin düzenlenmesi, izlemesi ve değerlendirilmesi sağlanacağı ifade edildi. Anlaşmayla 1994 ve 2012 tarihli eğitim protokolleri yürürlükten kaldırılarak Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki eğitim ilişkileri tek, güncel ve daha kapsamlı bir hukuki çerçevede bir araya getirildi.