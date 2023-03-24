Türkiye ile Pakistan arasında ekonomik ilişkiler güçlenerek devam edecek

Geçtiğimiz aylarda Pakistan Ankara Büyükelçisi olarak atanan Yousaf Junaid ile SANKON heyeti bir araya geldi. Toplantıda iki ülkenin ekonomik ilişkileri ve tarihi bağları masaya yatırılırken, Türk şirketleriyle Pakistan şirketleri arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenerek devam edeceği belirtildi.

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ve heyeti, geçtiğimiz aylarda Pakistan Ankara Büyükelçisi olarak atanan Yousaf Junaid ile bir araya geldi. Pakistan Ankara Büyükelçiliği’nde yapılan ziyarette toplantı da gerçekleştirildi. İki ülke arasındaki ekonomik ve stratejik ilişkilerin yanı sıra tarihi bağları da konuşuldu. İki taraf da aralarındaki iş birliklerinin devam edeceğini belirtti.

"Pakistan, Türkiye’nin Asya’da en güçlü strateji ortağı ve müttefikidir"

Atanmasından dolayı Junaid’i tebrik eden SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, "Öncelikle sizi Pakistan Ankara Büyükelçiliği’ne atanmanızdan dolayı kutluyor, Türk şirketleri olarak duymuş olduğumuz memnuniyetimizi bildiriyorum. İki ülke ve halkları arasında güçlü ve sarsılmaz tarihi bağlarımız vardır. Pakistan devleti, Türkiye Cumhuriyeti devletinin Asya bölgesinde de en güçlü stratejik ortağı, müttefiki olma özelliğine sahiptir. Türk şirketleri olarak bu durumu büyük bir memnuniyetle karşılıyor, en güçlü duygularımızla destekliyoruz. Türk şirketleri olarak, Türkiye ile Pakistan arasında ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerimize katkı sağlamak gayesiyle, Pakistan Ankara Büyükelçiliği ile 10 yıldır devam eden iş birliğimiz bundan sonraki süreçte de büyük bir kararlılıkla devam edecektir" dedi.

"Pakistan sizin de ülkenizdir"

Pakistan Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid ise "Ziyaret için çok teşekkür ederim. İki ülke olarak çok güçlü ilişkilere sahibiz ama bu ilişkilerimizi daha da güçlendirmeliyiz. Sizleri Pakistan devletinde iş ve ticaret yapmaya davet ediyorum. Pakistan sizin de ülkenizdir. Türkiye ile Pakistan arasında ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla, SANKON kuruluşu ile var olan iş birliğimiz bundan sonra da devam edecektir" diye konuştu.