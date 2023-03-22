Türkiye-İran arasında ticari ilişkiler güçlenecek

Türkiye-İran arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, “Türkiye ile İran arasında ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerimize katkı sağlamaya bundan sonraki süreçte de büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

İran İslam Cumhuriyeti Türkiye-İran Dostluk Grubu Başkanı ve İran İslami Şura Meclisi Milletvekili Dr. Adel Najaf Zadeh, bir grup İran İslami Şura Meclisi üyeleri Milletvekilleri ile Türkiye-İran arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla Ankara’ya ziyaret gerçekleştirdi. Bu çerçevede İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nde toplantı yapıldı. SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ve çok sayıda şirket yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkiler konuşuldu.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nde yapılan toplantıda, Türk şirketlerini temsilen, İran İslam Cumhuriyeti İran İslami Şura Meclisi Milletvekillerine hitaben yapmış olduğu konuşmasında, “Türkiye ile İran arasında ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerimize katkı sağlamaya bundan sonraki süreçte de büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Ayrıca toplantıda, SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu’nun danışmanları ve İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği diplomatları da hazır bulundular.