Türkiye İş Bankası, 'Linkle Tahsilat' hizmetini İşCep'ten kullanıma sundu

Türkiye İş Bankası, iş yerlerinin POS cihazı ya da web sitesine ihtiyaç duymadan yurt içinden ya da yurt dışından linkle ödeme almasını sağlayan ‘Linkle Tahsilat’ özelliğini İşCep’ten kullanıma sundu.

E-ticaret ekosistemindeki büyümeyle birlikte çevrimiçi ödeme işlemlerine ve elektronik ödeme teknolojisine olan talep de artıyor. Ticari hayatı kolaylaştırmak için dijitalleşmeyi ve müşteri deneyimini pürüzsüzleştirmeyi odağına alan İş Bankası, üye işyerlerinin cep telefonları aracılığıyla linkle ödeme alabileceği ‘Linkle Tahsilat’ hizmetini 13,5 milyon kullanıcıya ulaşan İşCep’e taşıdı.

“İşCep’e yeni dijital ödeme yöntemleri eklemeye devam edeceğiz”

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, insan odaklı teknoloji tasarımlarıyla müşterilerinin hayatlarını kolaylaştıracak yenilikçi ürünler sunma ve ürünleri dijitalleştirme stratejisi altında pek çok yeniliği hayata geçirdiklerini belirtti. Ekim ayında sektörde bir ilki gerçekleştirerek kart hamileri için cep telefonlarını kredi kartına dönüştüren Dijital Kart deneyimini başlattıklarını anımsatan Lüle, şimdi de cep telefonlarını POS’a dönüştüren bir deneyimi iş yerlerinin kullanımına sunduklarını söyledi.

Lüle, ticari hayatı kolaylaştırmak için dijitalleşme ve müşteri deneyimini pürüzsüzleştirme odaklarına değinerek, “2019 yılında Maximum İşyerim’de hizmete sunduğumuz ‘Linkle Tahsilat’ uygulamamızı, birçok yenilikçi hizmeti barındıran ve 13,5 milyon kullanıcıya ulaşan ana temas noktamız olan İşCep’e taşıyarak, İşCep kullanan iş yerlerimizin ayrıca bir POS cihazına ihtiyaç duymadan uygulama üzerinden ödeme alabileceği yeni bir dönem başlatıyoruz“ dedi.

Ödeme sistemleri alanındaki faaliyetlerini yenilikçi çözümler ve kusursuz müşteri deneyimi yaklaşımıyla sürdürdüklerini belirten Lüle, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cep telefonunu POS’a dönüştüren” İşCep Linkle Tahsilat hizmetimiz ile fiziki ya da Sanal POS deneyiminin sunduğu imkânları müşterilerimize cep telefonundan dijital olarak sunarak, web sitesi açma ya da fiziki POS kurulumu derdi olmadan, İşCep kullanıcısı işyerlerimizin kartla ödeme alma deneyimini kolaylaştırıyoruz. Esnaf ve KOBİ’lerimizin linkle ödeme alma özelliği ile hem fiziki mağazalarda hem de uzaktan satış yaparken, peşin, taksitli ya da yabancı para birimindeki işlemler için ödeme almalarını mümkün kılıyoruz. Ödeme sistemleri alanında müşterilerimizin günlük hayatında kolayca kullanabilecekleri yeni dijital ödeme alma yöntemlerimizi İşCep’e eklemeye devam edeceğiz.”

Linkle Tahsilat nasıl çalışıyor?

Yapılan açıklamaya göre, Esnaf ve KOBİ’ler İşCep’te ‘Linkle Tahsilat’ menüsünden bir ödeme sayfası bağlantısı (link) oluşturarak bunu müşterilerine SMS, elektronik posta, anlık mesajlaşma ya da telefonun sunduğu başka paylaşım uygulamalarıyla göndererek süreci başlatıyor. Müşterileri ise kendilerine ulaşan linke tıklayıp sipariş vermiş oldukları mal/hizmet bilgilerinin yer aldığı ödeme sayfasına ulaşarak ödemeyi gerçekleştirebiliyor. Böylece alışverişin ödeme alma ve yapma işlemleri dijital olarak hızlı ve kolay bir biçimde gerçekleşebiliyor.

Yurt içi Linkle Tahsilat işlemleri peşin ve taksitli olarak gerçekleştirilebiliyor. Yurt dışı satışlarda Türk Lirası haricinde dolar, euro, Sterlin gibi birçok para biriminin yanı sıra Visa, MasterCard, Amex, UnionPay, JCB, Discover, Diners Club dahil 7 farklı kredi ve banka kartı ile ödeme alınabiliyor.