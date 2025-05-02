Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi 6 yaşında

Türkiye İş Bankası’nın Ankara’nın kalbi Ulus’taki tarihi binasında hizmet veren İktisadi Bağımsızlık Müzesi 6 yıldır sanatseverleri, tarih meraklılarını ve öğrencileri ağırlıyor.

Türkiye İş Bankası’nın Ulus’taki tarihi binasında hizmet veren İktisadi Bağımsızlık Müzesi 6 yıldır sanatseverleri, tarih meraklılarını ve öğrencileri ağırlıyor. Nisan ayında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne "Ankara: Modern Bir Cumhuriyet Başkentinin Planlanması ve İnşası" başlığıyla miras alanı olarak kaydedilen Ulus Meydanı’nın simge yapılarından biri olan müze binası, İtalyan mimar Giulio Mongeri tarafından 1929 yılında inşa edildi.

Türkiye İş Bankası’nın 3’üncü Genel Müdürlük binası olarak uzun yıllar hizmet veren tarihi bina, 2 Mayıs 2019’da İktisadi Bağımsızlık Müzesi olarak ziyaretçilere kapılarını açtı. Bugüne kadar 600 bine yakın kişinin ziyaret ettiği müze, her yaş grubundan öğrencilere yönelik ücretsiz atölyeler düzenlemeyi ve rehberli turlarda okul gruplarını ağırlamayı sürdürüyor.

Kalıcı ve süreli sergiler yoğun ilgi görüyor

Türkiye İş Bankası’nın ve Türkiye’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına bir saygı duruşu niteliğindeki İktisadi Bağımsızlık Müzesi’ne ismini veren kalıcı sergi, milli mücadelenin ardından tam bağımsızlığa erişme yolunda atılan adımlara belge, fotoğraf, film ve objelerle ışık tutarak, ziyaretçilerini yüz yıllık bir tarih yolculuğuna davet ediyor. Atatürk’ün 22 Ekim 1929 tarihinde binayı ziyaretinde fotoğrafının çekildiği, ilk İdare Meclisi olan Mavi Salon, bugün de İş Bankası’nın Yönetim Kurulu toplantılarına ev sahipliği yapan Büyük Toplantı Salonu ile bankanın ilk Genel Müdürü Celal Bayar’ın makam odası gibi tarihî dokusu korunmuş alanlar müzenin birinci katında yer alıyor.

Müzenin ikinci katında ise "İstikbalinizin Emniyeti-Türkiye’nin Bankasıyla Bir Asır" sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor. Ağustos 2024’te açılan sergi, Atatürk’ün işaret ettiği gibi, Cumhuriyet tarihinde "ekonomi bakımından başlı başına yer alacak" İş Bankası’nın, ülkenin küllerinden doğuş ve topyekûn kalkınma mücadelesine bir asır boyunca sağladığı katkıların samimi hikâyesini anlatıyor.

Müzenin üçüncü katında yer alan ve Ankara’nın kültür sanat hayatında katılan Ankara Sanat Galerisi’nde İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan eserlerin yer aldığı ‘İstanbul’un Resmi’ sergisi izlenebilir.

İş Bankası’nın kuruluşunun 100’üncü Yıldönümü olan 26 Ağustos 2024’te açılan ve büyük ilgi gören Atatürk Kütüphanesi ise İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin dördüncü katında hizmet veriyor. İlk 8 ayda on yedi bine yakın öğrenci ve araştırmacıyı ağırlayan kütüphanenin koleksiyonunda Milli Mücadele, Cumhuriyet Tarihi ve İktisat Tarihi alanındaki kaynaklarla birlikte 6 bini aşkın eser bulunuyor. Ortak kullanıma açık bilgisayarların yanı sıra ücretsiz internet bağlantısı ile kişisel bilgisayarlardan dijital kaynaklara ulaşılabilen kütüphanede; 29 binin üzerinde e-kitap, Türkçe ve yabancı dillerde 7 binin üzerinde süreli yayın, 2 bin 500 akademik dergi ve Osmanlıca yayınların da dâhil olduğu 45 bin belgelik arşiv içeren muhtelif veri tabanı kullanıcılara sunuluyor.

İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde rehberli turlar ve atölyeler dahil olmak üzere tüm etkinlikler ücretsiz olarak sunuluyor. Müze, pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 arasında ziyaret edilebilir.