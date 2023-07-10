Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi başladı

Ankara’da 12 takımın 11 tur boyunca şampiyonluk mücadelesi vereceği Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi’nde heyecan başladı.

Dünyanın en prestijli satranç ligleri arasında gösterilen Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi Ankara’da başladı. Dünyadan ve Türkiye’den usta satranç sporcuları şampiyonluk için hamle yapacak. 10 gün sürecek lig karşılamalarında 12 takım 11 tur boyunca şampiyonluk mücadelesi verecek. Turnuvada aralarında 33 Büyükusta, 20 Uluslararası Usta, 5 Kadın Büyükusta, 20 FIDE Ustası, 3 Kadın Uluslararası Usta, 7 Aday Usta olmak üzere 88 unvanlı santranç sporcusuyla beraber toplamda 149 sporcu mücadele edecek.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, turnuva öncesi açıklamalarda bulundu. Türk sporcularının gittikleri turnuvalarda büyük başarılar elde ettiğini kaydeden Tulay, kazandıkları başarılarının altyapıya yaptıkları yatırımların sonucunda oluştuğuna dikkat çekerek, “Yakın geçmişten biraz örnek verecek olursam eğer tabii özellikle usta sporcularımızın sayısı ve alt yapıya yaptığımız yılların bir neticesi olarak da küçük yaştaki sporcularımızın aldığı başarılar bizleri çok mutlu ediyor. Dünya satranç şampiyonasından ve Avrupa satranç şampiyonasından büyük derecelerle geldik. Arnavutluk’ta yapılan Avrupa satranç şampiyonasından 15 madalya aldık. 6 şampiyonluğumuz var sadece 12 şampiyonluğun dağıtıldığı bir turnuvada 6 şampiyonluğu bir ülkenin alması büyük bir başarı” ifadelerini kullandı.

Tulay, gittikleri turnuvalarda başka ülkelerin kendilerine nasıl bir program uyguladıklarına dair kendilerinin soru aldığının altını çizerek, “Tabii bu bizler için çok kıymetli. 15 madalya ve ülke şampiyonluğuyla döndük. Onun öncesinde Rodos’ta, Dünya Satranç Şampiyonası vardı. Rodos’tan da madalyalarla geldik. Tabii özellikle geçtiğimiz yıl Kasım ayında 16 yaş olimpiyat şampiyonasında aldığımız olimpiyat şampiyonluğu bir ilk. Bu bizim için çok büyük bir gurur. Yakın zamandaki yine 16 yaş olimpiyat oyunları için çocuklarımız hazırlanıyor. Gidecekler ve yine şampiyonluk hedefimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

Dünya satranç otoriterlerinin de ilgiliyle takip ettiği 2023 Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi’nde Göktürk Satranç Kulübü, Türk Hava Yolları Spor Kulübü, Deniz Su Aquamatch Satranç Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü Derneği, Taş Duvar Spor Kulübü Derneği, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Karaman Futbol Kulübü Derneği, Burhaniye Satranç Spor Kulübü, Rota Koleji Spor Kulübü Derneği, Darüşşafaka Spor Kulübü, Hukukçu Fenerbahçeliler Spor ve Kültür Derneği, Apaydın Satranç ve Spor Kulübü Derneği mücadele edecek.

Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi 20 Temmuz tarihine kadar sürecek.