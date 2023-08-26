Türkiye - İsviçre maçının yıldızları, depremzedeler için 15 sene sonra sahada

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda karşı karşıya gelen Türkiye ile İsviçre’nin o dönemde forma giymiş oyuncuları bu kez depremzedeler için İsviçre’de sahaya çıkacak.

Türkiye ile İsviçre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak için 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki kadrolarıyla 15 sene sonra yeniden sahaya çıkacak. Depremzedeler için düzenlenecek yardım organizasyonunda İsviçre ile Türkiye nostalji dostluk maçında 9 Eylül’de karşı karşıya gelecek.

Unutulmaz maçta olduğu gibi Fatih Terim’in önderliğinde Arda Turan, Nihat Kahveci, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Tuncay Şanlı, Servet Çetin ve Hamit Altıntop gibi oyuncular forma giyecek. Karşılaşma öncesi de Reynmen, Reyhan Karaca, Lara ve Rabia Tunçbilek gibi sanatçılar konser verecek. Bu yardım kampanyasından elde edilecek gelir öncelikli olarak bölgenin futbol altyapısı ve tesislerinin yapımında kullanılacak.

"Türkiye ve İsviçre maçının futbolcuları, 15 yıl sonra sahada olacak"

Yardım maçıyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Organizasyon Başkanı Cüneyt Yalınkılıç, "İsviçre Federasyonları bize ulaşarak ’2006’da yaşanılanları İsviçre’de unutturacak bir etkinlik yapmak istiyoruz. Etkinliğin gelirini depremzedelere bağışlamak istiyoruz’ dedi. Ben de 2006 yılını kenara bırakarak ’Veteran maçı olmasın daha önce oynanmış bir maçı tekrar edelim. EURO 2008 kadrolarını toplayalım İsviçre ile Türkiye’yi maç yaptıralım’ dedim. Daha çok hoşlarına gitti. İki ülkenin 15 yıl önceki kadroları bir araya getirerek maç yapmalarını sağlayacağız. Maç öncesi All-Star maçı olacak, o kadroda olmayan Türkiye ve İsviçre için anlam ifade eden futbolcular, sanatçılar ve gazetecilerin olduğu bir maç olacak" dedi.

"Sanat camiası, futbol camiasına kıyasla sınıfta kaldı"

Karşılaşma öncesinde konser planladıklarını ifade eden Yalınkılıç, "Avrupa’daki gurbetçiler ve taraftarlar maçtan önce eğlenmeyi seviyorlar. Futbol camiamızı aradığımızda geleceklerini, seve seve bu hayır, bu ulvi projede olacaklarını belirttiler. Depremzedelere yönelik bir proje. Sanat camiası ise para istedi. Sanat camiası bu anlamda futbol camiasına kıyasla sınıfta kaldı. Bu projenin geliri deprem bölgesindeki takımlara yönelik başta Hatayspor gibi diğer takımların tesisleri, ihtiyaçlarına, altyapılarına gerçekleşen bir proje, sanat camiası bu anlamda depremzedelere yönelik olması bizim umurumuzda değil demeleri bizi üzdü. İstemeyenler de vardı, bu sanatçılar Reynmen, Reyhan Karaca, Rabia Tunçbilek, Lara. Koşa koşa gelerek destek olacaklarını belirttiler" diye konuştu.

"Depremzedelere yönelik spor projesi"

Türkiye - İsviçre arasında oynanacak maçın 9 Eylül’de Lozan’da oynanacağını söyleyen Cüneyt Yalınkılıç, "Maç 9 Eylül’de Lozan’da başlayacak. Aynı kadrolarla başlayacak. Bizim takımın başında o gün gibi Fatih Terim olacak. Güzel bir maç olacak, tüm futbol severleri ve hayır yapmak isteyenleri bekliyoruz. Bu çalışma bir futbol maçından ziyade bir hayır işi. Spordan ve futboldan uzak depremzedelere tesis, kıyafet, sporla ilgili yardım edebilmek için hazırlanmış bir proje" şeklinde konuştu.