Türkiye-Japonya Enerji Forumu'nun başlatılmasına ilişkin ortak bildiri imzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ’’2024 yılı, Türkiye ve Japonya’nın diplomatik ilişkilerinin 100’üncü yıl dönümü. 2024 yılı bu açıdan çok önemli. Türkiye-Japonya Enerji Formu’nun iki ülke arasında iş birliğinin gelişmesine hizmet edeceğini düşünüyoruz’’ dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Jetro (Japon Dış Ticaret Teşkilatı) tarafından düzenlenen Japonya-Türkiye İş Forumu’na katıldı. Forum öncesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoshi Nishimura arasında bir görüşme gerçekleştirildi. Söz konusu görüşmede Türkiye ile Japonya arasında enerji alanında muhtemel işbirlikleri değerlendirilmiş olup, bakanlar tarafından enerji alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenmesi planlanan Türkiye-Japonya Enerji Forumu’nun başlatılmasına ilişkin olarak bir ortak bildiri imzalandı. Bu kapsamda, Japonya ile ‘Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Doğal Gaz ve Yeni Yakıtlar/Teknolojiler’ ana başlıkları altında iş birliği geliştirilmesi planlanıyor.

Törende konuşan Bakan Bayraktar, ’’2024 yılı, Türkiye ve Japonya’nın diplomatik ilişkilerinin 100’üncü yıl dönümü. 2024 yılı bu açıdan çok önemli. Türkiye-Japonya Enerji Formu’nun iki ülke arasında iş birliğinin gelişmesine hizmet edeceğini düşünüyoruz. Bu ilişkinin hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.

"Enerji alanındaki iş birliği için önemli ve büyük bir adım attık"

Bakan Nishimura ise şöyle konuştu: ’’Bakan Alparslan Bayraktar’a çok teşekkür ederim. Yaptığımız görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler hakkında konuştuk. Japonya ve Türkiye arasında enerji alanındaki iş birliği için önemli ve büyük bir adım attık. Önümüzdeki sene 100’üncü yıldönümümüz vesilesi ile Tokyo’da söz konusu forumu düzenlemeyi planlıyoruz. Şu an mutabık kaldığımız enerji forumuna başlangıç yaparak maden alanında da ikili iş birliklerimizin ilerleyeceğini umuyorum. Önümüzdeki dönemde enerji başta olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliklerimizin olmasını umuyorum.’’