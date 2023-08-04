Türkiye - Japonya Ortak Sempozyumu başladı

Türkiye ile Japonya ortaklığında düzenlenen “Afet Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Karşılıklı Yardımlaşma Sisteminin Kurulması ve Bilişim Teknolojilerinin Etkin Kullanımı Sempozyumu” Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde Bilim Beyoğlu’nda başladı. Programda açılış konuşması yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, deprem felaketine dikkat çekerek, ’’Yaşadıklarımızdan ders çıkararak bilim ve teknolojinin rehberliğinde depreme dayanıklı yapılar üretmek, yapacağımız en önemli çalışmalardandır’’ dedi.

Türkiye ile Japonya ortaklığında düzenlenen “Afet Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Karşılıklı Yardımlaşma Sisteminin Kurulması ve Bilişim Teknolojilerinin Etkin Kullanımı Sempozyumu” Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde Bilim Beyoğlu’nda gerçekleştirildi. Türkiye Bilimsel Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Japonya Bilimi Destekleme Kurumu’nun (JSPS) ‘Bilimsel ve Teknolojik İş Birliği Anlaşması’ 2020 yılı çağrısı çerçevesinde desteklenen proje kapsamında alanlarında uzman isimler konuşma yaptı. Açılışta deprem felaketinde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Açılış programında afet riskleri ve alınabilecek önlemler kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Programda konuşan Haydar Ali Yıldız, ’’Deprem riskinin hep var olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Şüphesiz hocalarımız, dijital ve bilimsel alanlardaki gelişmelerle depreme hazırlıklı olma, depreme dayanıklı yapılar üretme ve bilişim teknolojileriyle deprem arasındaki ilişkiyi detaylı bir şekilde açıklayacaklardır. 6 Şubat’taki depremlerden çıkaracağımız dersler var. Depreme dayanıklı yapılar üretmek zorundayız. Beyoğlu Belediyesi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile deprem öncesinde başlattığımız kentsel dönüşüm projelerimiz, depreme dayanıklı yapılar inşa etme çalışmalarımız 6 Şubat’tan itibaren hızlandırıldı. Bütün bu yaşadıklarımızdan ders çıkararak bilim ve teknolojinin rehberliğinde depreme dayanıklı yapılar üretmek, yapacağımız en önemli çalışmalardandır. Bu dünyada hep birlikte yaşayacağız, bunu da hep birlikte başaracağımıza inanıyorum’’ dedi.