Türkiye Judo Turnuvası'nda şampiyon oldu

Türkiye Judo Turnuvası’nda Nevşehir’de şampiyon olan genç judocu Buğlem Heybetoğlu, ailesiyle birlikte Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut’u ziyaret etti.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, makamında ağırladığı genç sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Spora ve sporculara her zaman destek verdiklerini anlatan Başkan Durgut, "Buğlem’in kazandığı bu başarı, sadece onun değil, tüm Söğüt halkının gurur kaynağıdır. Kendisine başarılar diliyor ve sporda daha nice zaferler elde etmesini temenni ediyorum" dedi.

Heybetoğlu, kazandığı başarıyı Söğüt’e armağan ettiğini belirterek, Başkan Durgut’a ve kendisine destek olan herkese teşekkür etti. Genç judocu, "Başarımın ardında bana inanan ve destek olan ailem, antrenörlerim ve Söğüt halkı var. Hepinize minnettarım" diye konuştu.