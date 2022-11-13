Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: İzmit Belediyespor: 77 - Fenerbahçe Gelişim: 80

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Gelişim'i ağırlayan İzmit Belediyespor karşılaşmadan 80-77 mağlup ayrıldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: İzmit Belediyespor: 77 - Fenerbahçe Gelişim: 80
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 9. haftasında Fenerbahçe Gelişim’i ağırlayan İzmit Belediyespor karşılaşmadan 80-77 mağlup ayrıldı.

Salon: İzmit Atatürk

Hakemler: İbrahim Altıntaş xx, Buğra Çağatay Savaş xx, Kubilay Serdar Duran xx

İzmit Belediyespor: Senay Zeybek xx 10, Nur Sezen Yavuz x 3, Derya Kavak x, Deniz Aygül xxx 17, Betül Erkoyuncu x, Kym Danae Royster xxx 17, Candide Öztürk x 1, Ezgi Manlacı xxx 9, Kardelen Gezgin xx 5, Betül Pehlivan xxx 15

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Fenerbahçe Gelişim: Elif İstanbulluoğlu xx 4, İrem Erdik xx 5, Doğa Adıcan xx 7, Ayşenaz Kurtuldum xx 9, Mina Dordevic xxx 20, Sudenur Akarpa x 3, Selin Rachel Gül xxx 15, Selen İrem Baş xx 8, Ayşe Yılmaz xx 9

Başantrenör: Ömer Buharalı

1. Periyot: 15-20 ( Fenerbahçe Gelişim lehine)

Devre: 41-41

3. Periyot: 65-65

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: İzmit Belediyespor: 77 - Fenerbahçe Gelişim: 80
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: İzmit Belediyespor: 77 - Fenerbahçe Gelişim: 80
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: İzmit Belediyespor: 77 - Fenerbahçe Gelişim: 80
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: İzmit Belediyespor: 77 - Fenerbahçe Gelişim: 80
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: İzmit Belediyespor: 77 - Fenerbahçe Gelişim: 80
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: İzmit Belediyespor: 77 - Fenerbahçe Gelişim: 80
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: İzmit Belediyespor: 77 - Fenerbahçe Gelişim: 80
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: İzmit Belediyespor: 77 - Fenerbahçe Gelişim: 80
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: İzmit Belediyespor: 77 - Fenerbahçe Gelişim: 80
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: İzmit Belediyespor: 77 - Fenerbahçe Gelişim: 80
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: İzmit Belediyespor: 77 - Fenerbahçe Gelişim: 80