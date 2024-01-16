Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: 'İlave ek ödeme tutarı emekli maaşlarına dahil edilsin'

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) Genel Başkanı Önder Kahveci, “Hükümet memur emeklilerinin bu haklı talebini duymalı ve ilave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılmasını sağlamalıdır“ dedi.

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memur ve memur emeklilerinin maaş zamları konusunda Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı öncesi beklentilerini dile getirmek üzere basın toplantısı gerçekleştirdi. Kamu-Sen Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıda Kahveci, mevcut enflasyon beklentileri doğrultusunda memur ve memur emeklilerine maaş zammı yapılması gerektiğini ifade etti. Kahveci, kamuoyunda sanki ’memurlara ve emeklilere yüksek oranlı zam yapılıyor’ algısı oluştuğunu söyleyerek, 2023 yılı enflasyonunun yüzde 64,77, son 6 aylık enflasyonun ise yüzde 37,57 olarak gerçekleştiğini hatırlattı. Temmuz ayında memur ve emeklilere yüzde 6 zam verildiği için geçen altı ayda maaşların 31,57 puan eridiğini söyleyen Kahveci, ocak ayında da önce bu erime telafi edilerek Temmuz 2023’deki maaş zamlarının sıfırlandığını, ardından da 2024’ün ilk yarısı için yüzde 15’lik zam yapıldığını dile getirdi. Kahveci, “Memur ve memur emeklilerine 2024 yılının ilk altı ayı için yapılan zam yüzde 15’tir. Bu bakımdan kamuoyunda memur ve emeklilere yüzde 49,25 zam yapıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2024 için enflasyon tahmininin yüzde 36, 2025 yılı için ise yüzde 14 olarak belirlendiğini hatırlatan Kahveci, kamu görevlileri ve emeklilerine 2024 yılının tamamı için yüzde 15+10, kümülatif olarak da yüzde 26,5; 2025 yılının tamamı için ise yüzde 6+5, kümülatif yüzde 11,3 oranında maaş artışı yapılacağını bildirdi. Buna göre iki yıllık tahmini verilerle 2024 ve 2025 yıllarında mal ve hizmet fiyatları toplam yüzde 55,04 oranında zamlanırken memur ve emekli maaşlarındaki artışın kümülatif yüzde 40,8’de kalacağını bildiren Kahveci, Türkiye Kamu-Sen olarak kamu çalışanlarına ve emeklilerine zam yapılması gerektiğini ifade etti.

“İlave ek ödeme tutarı emekli maaşlarına dahil edilsin”

Ocak ayında açıklanan enflasyon oranlarıyla birlikte 8 bin 77 lira olarak uygulanan ilave ek ödeme uygulamasının 12 bin 54 liraya çıktığına da dikkati çeken Kahveci, “Hükümet memur emeklilerinin bu haklı talebini duymalı ve ilave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılmasını sağlamalıdır. Türkiye Kamu-Sen olarak yetkililerden çağrımıza kulak vermelerini, memurlara ilave zam, refah payı ve memur emeklilerinin durumunu iyileştirecek uygulamaları bu tasarıya eklemesi ve ilave ek ödeme tutarının emekli maaşlarına dahil edilmesi çağrımızı yineliyoruz” açıklamasında bulundu.