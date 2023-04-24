Türkiye Karate Şampiyonası için yola çıktı
1308 Osmaneli Belediyespor karate takımı Türkiye Karate Şampiyonası için yola çıktı.
1308 Osmaneli Belediyespor karate takımı Türkiye Karate Şampiyonası için yola çıktı.
Karate Dünya Şampiyonu Murat Salih Kurnaz’ın hazırladığı takım antrenmanlarını tamamlayarak Denizli’de düzenlenecek olan Türkiye Karate Şampiyonası için yola çıktı. Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin uğurlayarak başarılar diledi. Uğurlamanın ardından konuşan Başkan Şahin, “Şampiyonada ilçemizi temsil edecek takımımızla gurur duyuyoruz. Allah galibiyetle dönmeyi nasip etsin” dedi.