Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, FIS Başkanı Eliach ile görüştü

Uluslararası Kayak ve Snowboard Federasyonu (FIS) Başkanı Johan Eliasch, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ile yaptığı görüşmede Türk kayağının gelişme gösterdiğini ifade ederek, FIS kongresini önümüzdeki yıllarda Türkiye’de yapma düşünceleri olduğunu söyledi.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, İstanbul’da Uluslararası Kayak ve Snowboard Federasyonu (FIS) Başkanı Johan Eliasch ile bir araya geldi. Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) 52. Genel Kurul Toplantısı için İstanbul’da bulunan Johan Eliasch ile oldukça samimi bir görüşme gerçekleştiren Başkan Ali Oto’ya FIS Snowboard Komite Üyesi Memet Güney eşlik etti. Eliasch’a yaklaşan yeni sezon öncesinde Türkiye’de yapılacak organizasyonlarla ilgili bilgi veren Ali Oto, “Eliasch’a ülkemize verdiği destekten ötürü teşekkür ediyoruz. Yeni sezonda yapmayı düşündüğümüz ulusal ve uluslararası organizasyonlarla ilgili kısa bilgi verdik ve ülkemize davet ettik” diye konuştu.

Görüşmede Türk kayağının her geçen yıl geliştiğine değinen FIS Başkanı Johan Eliasch, önümüzdeki yıllarda FIS Kongresini Türkiye’de yapmayı düşündüklerini dile getirdi. Johan Eliasch, “Türk kayağının gelişimini yakından takip etmekteyim. Kayakla atlamada kazanılan madalya, kayaklı koşudaki gelişim bizleri mutlu etmekte. Zaten Başkan Ali Oto ile görüşme halindeyiz. FIS kongremizi önümüzdeki yıllarda Antalya ya da İstanbul’da yapmak gibi bir düşüncemiz var. FIS olarak televizyon yayınlarımızı merkezleştiriyoruz. Bunun için yoğun çalışma içerisindeyiz. Yayınlardan önemli gelir bekliyor ve bu geliri üye ülkelere dağıtmak arzusundayız” diye konuştu.