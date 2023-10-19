Türkiye Kent Konseyleri Platformu Gazze saldırısını kınadı

Türkiye Kent Konseyleri Platformu, İsrail tarafından Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesi’ne yönelik gerçekleştirilen ve yüzlerce sivilin ölümüne yol açan saldırıyı kınadı.

Türkiye Kent Konseyleri Platformu Dönem Başkanı Serdar Polat, Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesi’ne gerçekleştirilen saldırıyı, 120 kent konseyinin ortak bildirisiyle kınadıklarını belirtti. Polat açıklamasında, “Bu saldırı kabul edilemez bir insanlık suçudur,” ifadelerini kullandı.

Polat, “17 Ekim akşamı İsrail saldırısı sonucu, Gazze’de birçok kadın ve çocuk başta olmak üzere yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesi tüm dünyada olduğu gibi bizleri de derinden üzdü. Bu saldırı bir cinayet, bir insanlık suçudur. Bizler de Türkiye Kent Konseyleri Platformu olarak yürütme kurulumumuzca bir basın açıklaması kamuoyuna duyurduk ve ülkemizdeki 120 kent konseyi bu açıklamayı ortak bir bildiri şekilde sundu. Bir kez daha bu saldırıyı gerçekleştiren İsrail’i şiddetle kınıyoruz. Yapılan bu savaş suçunun, bu katliamın uluslararası hukuk yollarıyla bedelini ödenmesini istiyoruz. Türkiye Kent Konseyi Platformu olarak bu saldırıyı şiddetle kınadığımızı, bu saldırının bir insanlık ve savaş suçu olduğunu kamuoyuna deklare ediyoruz” dedi.