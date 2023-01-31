Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda Sakaryalı şampiyon

Sakaryalı sporcu Afra Ecrin Özyol, 7 bine yakın katılımcıyla gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Turnuvası’ndan büyük bir başarıyla döndü. Kendi branşında Türkiye Şampiyonu olan Özyol, Milli Takım yolunda önemli bir avantaj yakaladı.

Türkiye Kick Boks Turnuvası 22-29 Ocak tarihleri arasında Şanlıurfa’da gerçekleştirildi. 7 bine yakın katılımcıyla gerçekleştirilen turnuvadan Sakarya Kickboks ve Mücadele Sporları Kulübü de büyük bir başarıyla döndü. 48 kilogram genç low kick branşında mücadele eden Afra Ecrin Özyol, Türkiye Şampiyonu oldu. Özyol, böylelikle 2023 Milli Takım yolunda önemli bir avantaj da yakalamış oldu.