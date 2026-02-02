Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. hafta heyecanı yarın, 4 Şubat Çarşamba ve 5 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da yarın oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri açıkladı.
Türkiye Kupası’nda görevli hakemler şöyle:
Yarın
13.00 Iğdır FK - Antalyaspor: Gürcan Hasova
15.30 Samsunspor - Bodrum FK: Burak Olcar
18.00 Çaykur Rizespor - Beyoğlu Yeni Çarşı: Burak Demirkıran
20.30 Trabzonspor - Fethiyespor: Fatih Tokail