Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. hafta heyecanı yarın, 4 Şubat Çarşamba ve 5 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da yarın oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri açıkladı.

Türkiye Kupası’nda görevli hakemler şöyle:

Yarın

13.00 Iğdır FK - Antalyaspor: Gürcan Hasova

15.30 Samsunspor - Bodrum FK: Burak Olcar

18.00 Çaykur Rizespor - Beyoğlu Yeni Çarşı: Burak Demirkıran

20.30 Trabzonspor - Fethiyespor: Fatih Tokail