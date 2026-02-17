Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, seçime gidiyor

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Yönetim Kurulu, 28 Mart 2026 tarihinde gerçekleşecek TMOK Olağanüstü Tüzük Genel Kurulu’nun alınan karar doğrultusunda TMOK Olağanüstü Seçim Genel Kurulu olarak gerçekleştirileceğini açıkladı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yönetim Kurulumuz, 17 Şubat 2026 tarihli toplantısında, Komitemiz tüzüğü çerçevesinde, 28 Mart 2026 tarihinde TMOK Olağanüstü Tüzük Genel Kurulu’nu, aynı zamanda, TMOK Olağanüstü Seçim Genel Kurulu olarak gerçekleştirme, çoğunluk sağlanamaması halinde toplantıyı 4 Nisan 2026 tarihinde düzenleme kararı almıştır.

Bu karar; TMOK tüzüğünde yapılacak değişikliklerle ilgili olarak Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile istişare sürecinde karşılaşılan ısrarlı talepler ve yaklaşım nedeni ile alınmıştır.

Yönetim Kurulumuz, tüzüğümüze uygun olarak ve kurumsal sürekliliği teminen 28 Mart 2026’da yapılacak Olağanüstü Genel Kurula kadar görevini sürdürecektir.

Olağanüstü Genel Kurul aşağıdaki takvime uygun şekilde 28 Mart 2026, çoğunluk sağlanamazsa 4 Nisan 2026 tarihinde yapılacaktır.

Olimpik Hareketin ülkemizdeki tek temsilcisi ve Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Komitemiz, tüzüğümüzün belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda faaliyetlerini kesintisiz şekilde sürdürecektir.

Seçim süreci ve takvimine ilişkin tüm detaylar, tüzüğümüzde öngörülen resmi süreler ve yöntemler dahilinde spor camiamız ve kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir."