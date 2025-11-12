Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu Birinci Toplantısı başladı

Ankara'da Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu Birinci Toplantısı başladı.

Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu Birinci Toplantısı başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Ankara’da Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu Birinci Toplantısı başladı.

Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu Birinci Toplantısı Ankara’da başladı. Toplantı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati’nin eş başkanlığında gerçekleştiriliyor.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb