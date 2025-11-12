Ankara’da Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu Birinci Toplantısı başladı.
Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu Birinci Toplantısı Ankara’da başladı. Toplantı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati’nin eş başkanlığında gerçekleştiriliyor.
Silivri Haber Ajansı - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Yukarıdaki arama formları aracılığı ile Silivri Haber Ajansı arşivinde kelime, içerik, konu araması yapabilir veya gün-ay-yıl formatında tarih girerek tarihe göre haberleri listeleyebilirsiniz.
Çerez Bildirimi
Sitemizde, daha yüksek bir kullanıcı deneyimi sunmak ve deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla, Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni sayfalarında belirtilen maddelerle sınırlı olmak üzere ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde çerezler kullanıyoruz.