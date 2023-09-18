Türkiye motorkros şampiyonası Çatalca'da gerçekleşti

Yaz boyunca ilçeye kazandırılan Çatalca Belediyesi Millet Bahçesi’nde konser, film gösterimleri ve çocuk şenliklerinde ilçe halkı unutulmaz bir yaz yaşarken, yedi gün yedi gece süren ‘’Erguvan Festivali’’ ilçede coşkuyu tava yapmıştı. Yine aynı dönemde ‘’Nakkaş’lı Eyüp Pehlivan Yağlı Güreşleri’’ Edirne Kırkpınar Güreşleri’ni aratmayan organizasyon kalitesiyle Türkiye’nin dört bir yanından gelen güreş severler ve güreşçiler tarafından yine tam not aldı. Böylesine yoğun bir dönemin sonunda Çatalca, Başkan Mesut Üner’in döneminde dördüncü kez Türkiye Motokros Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı.

TÜRKİYE’NİN EN İYİ MOTOKROS PARKURU ÇATALCA’DA

Çatalca’da çok yoğun geçen kültür, sanat ve spor dolu yaz dönemindeki tempo, Eylül ayında da çok yoğun bir tempoyla durmaksızın devam ediyor. Bu yıl Başkan Mesut Üner döneminde dördüncüsü gerçekleşen Türkiye Motokros Şampiyonası’na katılım hem sporcu hem de seyirci bazında oldukça yoğundu. Hafta sonu iki gün süren şampiyonda seyirciler adrenalin dolu anlar keyifli anlar yaşadılar. Şampiyona sonunda açıklamalarda bulunan Türkiye Motosiklet Federasyonu Disiplin Kurulu Üyesi ve Yeditepe Motor Sporları Kulübü Başkanı Zeki Başaran; ‘’Türkiye’nin en iyi motokros parkurunda unutulmaz iki gün yaşadık. Bizler böylesine kıymetli bir parkurda motokros sevenlere ücretsiz eğitimlerde veriyoruz. Bu vesileyle tüm yarışmacılara ve seyircilere kıymetli katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Çatalca Belediye Başkanımız Mesut Üner’e mükemmel ev sahipliğinde bizlere sağladığı tüm imkanlar için teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.’’ dedi.

DERECEYE GİREN SPORCULARIN SEVİNCİ GÖRÜLMEYE DEĞERDİ

7’den 77’ye çok yoğun bir sporcu katılımcısında olduğu Çatalca’daki Motokros Türkiye Şampiyonası’nda iki günün sonunda Başkan Mesut Üner’inde katıldığı ödül töreninde dereceye giren sporcuların sevinci görülmeye değerdi. Dereceye giren sporcular; 50 cc’de : 1. Ahmet Hasan Yıldız 2.Rüzgar Bulutlu 3.Alparslan Davran, 65 cc.’de 1.Berkay Saray 2.Berar destan Şenkalaycı, 85 cc.’de 1.Efe Okur

2. Mehmet Emin Hid 3.Kerem Yılmaz, Mx’de 1.Arif Şişman 2.Şakir Şenkalaycı 3.Eray Esentürk, Mx1’de 1.Aleksandr Kurashew, 2.Mustafa Çetin 3.Galip Alp Baysan, Mx 2 A Grubu 1.Emircan Şenkalaycı 2.Ömer Uçum 3.Burak Arlı, Mx 2 Junior’da 1.Ömer Uçum 2.Baran Bulut Kocaman 3.Efe kemal Hid, Mx Senior’da 1.Volkan Özgür 2.Tayyar Gürpınar 3.Oktay Karahan, Veteran’da 1.Jivko Bonen 2.Ceyhun Kalfalı 3.Hüseyin Neziroğlu ve Mx 2 Kadınlar’da 1.Selen Tınaz 2.Irmak yıldırım ve 3 Beyza Tohum oldu.

SPORUN MARKA İLÇESİ ÇATALCA

Türkiye Motokros Şampiyonası sonunda açıklamalarda bulunan Başkan Mesut Üner; ‘’Nakkaş mahallemizde ülke sporuna kazandırdığımız Türkiye'nin en mükemmel motokros parkurunda, cumartesi ve pazar ülkemizin dört bir yanından gelen sporcuların katılımıyla bu yıl dördüncü kez "Türkiye Motokros Şampiyonası" gerçekleşti. Görev süremiz öncesi hayal ettiğimiz tüm projelerimizin bugün hayata geçtiğini görmek bizleri oldukça mutlu ediyor. Çatalcamız gerek spora gerekse sporcuya yaptığımız yatırımlarla tıpkı kültür ve sanatta olduğu marka ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu tarz organizasyonlarımızda gördüğümüz coşku ve sevinç Çatalcamıza hizmet yolunda bizlere güç veriyor. Daha nice Türkiye Şampiyonalarına ev sahipliği yapmak umudu ve dileğiyle kalın sağlıcakla.’’ dedi.