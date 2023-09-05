Türkiye'nin 'Maldivleri' Salda Gölü kızıl geyiklerine kavuştu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü devam edilen “Nesli tehlike altında olan türlerin tekrar eski yerlerine kazandırılması” projesi çerçevesinde Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan “Kızıl Geyik Üretme İstasyonu”’ndan 4 adet kızıl geyiğin nakli Burdur’a gerçekleştirildi.

İlk etapta 4 adet kızıl geyiğin naklini hedefleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Yaban Hayatı Teknikeri Aziz Güler’in bir aylık kapana alıştırma çalışmaları sonrasında, yeteri kadar geyiğin yakalama kapanına girmesi için 48 saat aralıksız nöbet tuttu.

Aynı anda 4 adet geyiğin kapana girmesi ile başlayan nakil sürecinde DKMP 2. Bölge Müdürlüğü Veteriner Hekimleri Nihal Bilgici Yıldız ve Azizcan Sezer adeta zamana karşı bir yarış vererek kızıl geyiklerin Bursa’dan Burdur’a taşınması için gerekli çalışmalara başladı.

Öncelikle yakalama kapanı içerisindeki kızıl geyikler tek tek kapan içerisindeki huniye alınarak boynuz kesme işlemi için anestezi altına alındı.

Geyiklerin kendilerine verecekleri zararı engellemek için boynuzları güvenli bir şekilde kesilerek taşıma kafeslerine alınmadan önce geyikleri yolculuğa hazırlamak amacıyla muayeneleri yapıldı.

Yolculuk sırasında geyiklerin herhangi bir sağlık problemi yaşamaması amacıyla multi-vitamin, iç-dış parazit ve benzeri ilaçları yapıldı. Genel sağlık kontrolleri de yapılan geyikler taşıma kafeslerine alındı.

Yaklaşık 10 saat süren yolculuk sırasında geyiklerin yüksek sıcaklık stresine girmemeleri için ara ara mola verilerek kontrolleri yapılarak, su ihtiyaçları karşılandı.

Gece yarısı saat 3 civarında Burdur’a ulaşan geyikler, DKMP 2. ve 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerince Burdur Yeşilova ilçesi Salda köyü Eşeler Dağı mevkiinde doğaya sağlıklı bir şekilde salındı.