Türkiye'nin 100. yılında 'Geçmişten Geleceğe İzler' sergisi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün kurslarına katılan kadın kursiyerlerin çalışmalarından oluşan "Cumhuriyetin 100. Yılında Geçmişten Geleceğe İzler" sergisi açıldı. Sergide geçmişten günümüze dek yapılan ve gelecek kuşaklara aktarılmaya çalışılan ürünler yer aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün kurslarına katılan kadın kursiyerlerin çalışmalarından oluşan "Cumhuriyetin 100. Yılında Geçmişten Geleceğe İzler" sergisi Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, kursiyerler ve kurs hocalarının katılımı ile açılışı yapıldı. Unutulmaya yüz tutan malzemelerin sergilendiği etkinlikte Türk kültüründe geçmişte el yapımı olan malzemeler, sergilenerek yüzyıllarca kullanılan bu malzemelerin Türkiye’nin 100. yılına taşınması ve gelecek yüzyıllara taşınması vurgulandı.

Yaklaşık 400 çalışma

Açılışta İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, bir açıklama yaparak geleneksel el sanatları kurslarının Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklendiğini ifade etti. Sergide yaklaşık 400 çalışmanın bulunduğunu belirten Hacıoğlu, dokuma, heykel, resim, sepet ve çini çalışmalarının sergiye renk kattığını ifade etti.

Hacıoğlu, "Geleneksel el sanatları yaşasın, yaşatılsın ve gelecek kuşaklara aktarılsın. Coğrafi işaretli Karacakılavuz dokuması yaşatılıyor. Bu kültür her zaman yaşayacak. Emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

Konuşmanın ardından serginin açılışı gerçekleştirilirken, katılımcılar sergiyi gezerek eserleri inceledi.

Serginin, 20 Ekim’e kadar ziyaret edilebileceği öğrenildi.