Türkiye'nin arpa rekolte beklentisi 9 milyon ton

Ulusal Hububat Konseyi’nin arpa, yulaf, çavdar ve tritikale tahmin raporuna göre, Türkiye arpa rekoltesinin 9 milyon ton civarında olacağı öngörülüyor.

Ulusal Hububat Konseyi (UHK) 2022-2023 Türkiye arpa, yulaf, çavdar ve tritikale rekolte tahmin raporunu açıkladı. Konsey’in 3 Temmuz 2023 tarihli yayımlanan (1 Ekim 2022-31 Mayıs 2023) arpa, yulaf, çavdar ve tritikale ikinci tahmin raporuna göre, Türkiye arpa rekoltesinin 9 milyon ton civarında olacağı belirtildi. Rekoltenin, Konsey’in geçen ayki ilk tahmini olan 8,6 milyon tonun üzerinde olması dikkat çekti.

UHK Başkanı Özkan Taşpınar, Türkiye’nin 2022-2023 üretim yılı 1 Ekim-31 Mayıs arası 8 aylık gelişme döneminde 441 mm yağış aldığını ve bunun uzun yıllar ortalamasının yüzde 9 altında olduğunu belirtilerek, kış mevsiminin, son 63 yılın en düşük yağış alan ikinci kış mevsimi olduğunu söyledi.

Kurak geçen sonbahar ve kış mevsiminin ardından ilkbaharla birlikte yağışların yoğun alındığı bir dönem yaşadıklarının altını çizen Taşpınar, bitki gelişimi açısından son derece kritik olan ilkbahar aylarının üçünde de yağışların uzun yıllardan yüksek olduğunu; Mart, Nisan ve Mayıs ayındaki yüksek yağışların rekolteye olumlu etki yaptığını belirtti.

Türkiye arpa rekoltesi 9 milyon ton

Türkiye arpa, yulaf, çavdar ve tritikale rekolteleri ile ilgili rekolte beklentilerinin geçen aya göre artığını söyleyen Taşpınar, sözlerini şöyle tamamladı: "Arpa ekim alanı 2022-2023 üretim yılında 3.1 milyon hektar olarak öngörülmüş, uzun yıllar ortalamasına göre bu sezonda üretimin yüzde 12,5 artışla 9 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir. Yine bu üretim sezonunda 98 bin hektar yulaf ekileceği ve üretimin uzun yıllara göre yaklaşık yüzde 10 artarak 235 bin ton olarak gerçekleşeceği değerlendirilmiştir. Bu sezon 115 bin hektar çavdar ekileceği, üretiminin uzun yıllara göre yüzde 12,5 artışla, 315 bin ton olabileceği öngörülmüştür. Tritikale üretiminin ise ekim alanındaki yüzde 5 artış da dikkate alınarak uzun yıllar düzeyine göre yüzde 16,7 artarak 350 bin tona ulaşacağı değerlendirilmiştir.”