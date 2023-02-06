Türkiye'nin bir ucu deprem diğer ucu erozyonla uğraşıyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında ekipler cansiperene mücadele ederken Sakarya’nın Karasu ilçesi sahil kesiminde oluşan şiddetli fırtına sonrasında kıyı erozyonu başladı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında ekipler, enkaz altında kalan vatandaşları canlı bir şekilde kurtarmak için zamanla yarışıyor. Ekipler bu bölgede cansiperene mücadele ederken Türkiye’nin diğer ucu Sakarya’nın Karasu ilçesinde geçtiğimiz yıl büyük tahribata sebep olan kıyı erozyonu kötü hava koşullarının oluşmasıyla tekrardan başladı. Bu çerçevede Akkum Mahallesi mevkiinde etkisini arttıran kıyı erozyonu bölgede bulunan evler için tehdit oluştururken, kumsalda hızla yok olmaya devam ediyor. Geçen yıl yaklaşık 40 metre yaklaşan deniz, bu yıl şiddetli rüzgarın etkisiyle sahil yoluna 20 metre daha yaklaştı. Durumdan panik olan bölge halkı ise önlem alınması için yardım istedi. Bir yıldan sonra yeniden erozyon olduğunu aktaran mahalle sakini Aziz Çabuk, “Yaklaşık 1 sene önce yine dalgalar aynı bu şekildeydi. Kendi çabalarımızla yaptığımız şeyler yine dalgalara kapıldı. Yetkililerden bize yardımcı olmalarını bekliyoruz, bizim çabalarımız bu kadar. Karadeniz’in hali gözle görülüyor. Bu daha başlangıç ne olacak bilmiyorum, evimize doğru yaklaştı dalgalar. Su asfalta, yola kadar geldi” dedi.