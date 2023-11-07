Türkiye'nin buğday ambarında ekim zamanı

Türkiye’nin buğday ambarı konumundaki Tekirdağ’da çiftçiler son yağışlardan sonra ilk buğdayları toprakla buluşturmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılardan sonra etkili olan sağanak yağışlar, en çok buğday ekimi yapmayı düşünen çiftçileri sevindirdi. Yağmuru dört gözle bekleyen Tekirdağlı çiftçiler, son yağışlardan sonra ilk buğdayları toprakla buluşturmaya başladı. Türkiye’nin buğday ambarı konumundaki Tekirdağ’da ilk buğdaylar toprakla buluşurken, çiftçiler ise yağışların devam etmesini umut ediyor.

Tarlada ilk ekilen buğdayları inceleyen Yağcı Mahallesi Muhtarı Mehmet Katırcı, “Buğday ekimlerimize başladık. Lokal yağmurların yağmasıyla birlikte tatmin edici olmasa da kasım ayı gelindiği için ekimlerimize başladık. Kışlık ürünlerimiz buğday ve arpanın ekimini yapıyoruz. Kurak bir yıl geçiriyoruz. Küresel ısınmadan dolayı ülkemizi de ve dünyada kuraklık etkili oluyor. Bütün dünyayı tehdit eden bir kuraklık var. Geçen yıl ayçiçeğinde kuraklıktan dolayı sorunlar yaşadık. Bazı üreticiler dekarda 50-60 kilogram verim aldı. Ayçiçek ektiğimiz yerlerimizi bu yıl buğday için hazırladık ve ekime başladık. İnşallah bu yıl yağışlı bir sezon olmasını temenni ediyoruz. Bütün çiftçilerimizin için güzel bir yıl olur inşallah. Bin dekar alanda buğday ve arpa ekimi yapacağız. Yağmurun ardından tüm hızıyla ekimlerimizi yapıyoruz. Yağmurlar çok fazla değildi ama toprak hazırlanması için iyi oldu” dedi.

Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı ise yaptığı açıklamada, “Yağmurlarla Tekirdağ’da metrekareye 30 kilogram bir yağış düştü. Yağmurların ardından zamanı geldiği için buğday ekimleri başladı. Yağmurdan önce kuru toprağa da buğday ekenler oldu. Yağmurlarla birlikte şu an toprak tavında ekim için. Kanola ekenlere de bu yağışlar iyi geldi. İnşallah bu yağmurların devamını bekliyoruz. Şu anda buğday için yağmuru konuşmamız biraz erken. İnşallah gelecek aylarda yağmurlar gelirse buğdayda geçmiş sezon yaşadığımız sıkıntımızı atacağız” dedi.