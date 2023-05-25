Türkiye'nin çeltik ambarında 'beyaz altın' mesaisi başladı

Türkiye’nin çeltik ambarı Edirne’de üreticilerin ’beyaz altın’ mesaisi başladı. Ülkenin çeltik üretiminin yüzde 50’den fazlasını karşılayan Edirne’de üreticiler tohumlarını toprakla buluşturdu.

Edirne’de yağışlardan dolayı bir süre tarlaya giremeyen çiftçi, sulama işleminin ardından çeltik ekim mesaisine başladı. Çeltik, tahıllar içindeki en yüksek besleyici değere ve ekonomik olarak sahip olduğu değer ile Edirne’de üretilen tarım ürünlerinin başında geliyor. İçerdiği amino asitler ile protein yönünden zengin olması sebebiyle de dünya nüfusunun yarıdan fazlası çeltiği temel besin maddeleri arasında tüketiyor. Bu denli öneme sahip olması sebebiyle Edirne’de üretimi en çok yapılan ürün olan çeltiğin ekim süreci toprağın hazırlaması ve mevsim şartlarına bağlı olarak yaklaşık bir ay sürüyor.

"Yağışlardan dolayı bu yıl biraz geç başladık"

Bu yılın çeltik ekiminin başladığını söyleyen üretici Özcan Çetin, bu yıl yağışlardan dolayı ekime biraz geç başladıklarını ve işlerin yaklaşık yüzde 50’sini tamamladıklarını ifade etti. Sezonun hayırlı uğurlu olmasını dileyen Çetin, "Bu yıl yağışlardan dolayı biraz geç kaldık ama Mayıs ayı içerisinde bitirmeye çalışıyoruz. İnşallah bol bereketli bir yıl olur. Ülkemiz açısından da, çiftimiz açısından da, tüketim açısından da bereketli bir yıl olur. Bu anlamda Trakya pirinçte ülkenin yüzde 50’sini üretiyor. Biz de memnunuz bu oranı daha fazla yukarıya çekmeye çalışıyoruz. En kaliteli ürünü yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Her türlü zorluk ile karşı karşıya kalabiliyoruz"

Çeltiğin ekiminden çuvallamasına kadar her şeyini yaptıklarını söyleyen işçilerden Erkan Solakoğlu, "Soğuğu var çamuru var her türlü zorluk ile karşı karşıya kalabiliyoruz" diye konuştu.

"Gün boyu çamur ve batakla boğuşuyoruz"

Sezonun açılmasıyla birlikte çeltik ekimine başladıklarını söyleyen çeltik işçisi Volkan Meşeoğlu, "İşimiz gayet zor. Gün boyu çamur ve batakla boğuşuyoruz. Yılın belli ayları oluyor. Her yıl bu işi yapıyoruz. Daha 10-15 gün ekim devam eder. Biz köylünün tamamına çalışıyoruz. Kimde ne kadar arazi varsa oraya gidip ekim yapıyoruz. Bazen zorlanıyoruz. Çamurun batağın içinde gezmek sırtında çuval taşımak avucumuzla saçmak çok zor" dedi.