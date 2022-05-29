Türkiye'nin değişken kalibreli ilk uzman nişancı tüfeği: 'KN-12'

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE) tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda geliştirilen, Türkiye'nin ara kalibre atış yapabilen ilk uzman nişancı tüfeği olma özelliğine sahip KN-12, Mehmetçik'in gücüne güç katacak.

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  • 29.05.2022 10:11
  • Güncelleme: 29.05.2022 10:29
Türkiye'nin değişken kalibreli ilk uzman nişancı tüfeği: 'KN-12'
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. mühendisleri tarafından tasarlanan ve geliştirilen KN-12 değişken kalibreli uzman nişancı tüfeği, üstün özellikleri ve kabiliyeti sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin etkin ve caydırıcı gücüne güç katacak. Değiştirilebilir namlu yapısı sayesinde 7.62 mm ve 8.59 mm kalibrelerde atış yapabilen uzman nişancı tüfeği KN-12, modüler yapısı ile de personele kullanım kolaylığı sağlayacak. 7 kilo 200 gram ağırlığa ve yaklaşık 1 metre uzunluğa sahip olan tüfek, NATO standardı tüm kalifikasyon testlerini başarıyla geçti. Haziran ayında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na da ilk parti teslimatlarının gerçekleşmesi planlanan KN-12, Mehmetçik’in sahadaki etkin ve caydırıcı gücünü artıracak en önemli unsurlardan biri olacak.

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.’nin kapılarını açtığı İhlas Haber Ajansı (İHA), Türkiye’de yerli ve milli imkanlar ile üretilen ilk değişken kalibreli uzman nişancı tüfeği olan KN-12’nin yetenekleri ilk kez görüntülendi.

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“KN-12, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek olan ilk değişken kalibreli uzman nişancı tüfeği”

KN-12 değişken kalibreli uzman nişancı tüfeğinin kendi alanında en iyiler arasında yer aldığının altını çizen MKE AR-GE Direktörlüğü Silah Takım Lideri Osman Yağbasan, “KN-12, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek olan ilk değişken kalibreli uzman nişancı tüfeği. Değişken kalibreli oluşu sayesinde, 7.62 mm ve 8.59 mm kalibreleri 1 dakika içerisinde kullanıcı tarafından kolaylıkla değiştirilebiliyor. Bin 200 metre etkili menzil alanına sahip. Modüler bir yapısı var ve dipçiği katlanabilir, kullanım kolaylığı üst düzey olan bir keskin nişancı tüfeği. KN-12 değişken kalibreli uzman nişancı tüfeğimizin ağırlığı 7 kilo 200 gram ve yaklaşık bin 100 milimetre uzunluğa sahip” ifadelerini kullandı.

“NATO standardı tüm kalifikasyon testlerini başarıyla tamamladı”

MKE tarafından üretilen tüm silahlarda olduğu gibi KN-12’nin de NATO standardı tüm kalifikasyon testlerini başarıyla tamamladığını vurgulayan Yağbasan, “KN-12 değişken kalibreli uzman nişancı tüfeğimiz de diğer silahlarımızda olduğu gibi NATO standardı tüm kalifikasyon testlerini başarıyla tamamladı. Yaklaşık 6 aylık bir tasarım sürecinin ardından gerçekleştirilen, kullanıcının da katılımıyla beraber yaptığımız tüm kalifikasyon testlerini başarıyla tamamlamış durumda. Mayıs ayının sonu gibi de ilk parti teslimatımızı Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na yaparak Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırmış olacağız” şeklinde konuştu.

“Yaklaşık bin 200 metre ve üzeri etkili menzile sahip”

KN-12’nin değişken kalibre özelliği ile Türkiye’de bu alanda üretilen ilk uzman nişancı tüfeği olduğunu belirten Yağbasan, “8.59 kalibre büyüdüğü için 7.62 fişekten daha uzak mesafelere hassas atış yapma imkanı sağlıyor. Yaklaşık bin 200 metre ve üzeri etkili menzile sahip. Etkili menzildeki dağılımı da 1 MOA, yani yaklaşık 100 metrede 3 santimetrelik bir dağılıma sahip. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yerlileşme hamlesiyle beraber ilk defa böyle ürünler ortaya çıkmaya başlıyor. Biz de bu tarz ürünleri kendi askerimize kazandırdığımız için gurur duyuyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde olsun, dünya literatüründeki diğer silahlardan üstünlükleri var, kesinlikle daha olumsuz bir yöne sahip değil” diye konuştu.

İHA

SHA Editör
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