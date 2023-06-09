Türkiye'nin demokratikleşme süreci kitaplaştırıldı

Demokrasi mücadelemizi anlamak ve güçlendirmek, yaşananları unutturmamak amacıyla sözlü tarih çalışması olarak hazırlanan "Son Demokratlar" kitabı, Türkiye Hukuk Platformu Yayınları’ndan çıktı.

Türkiye’nin demokratikleşme sürecine odaklanan kitap, bu süreçte karşılaşılan zorlukları, elde edilen kazanımları ve gelecekte atılacak adımları ele alırken, özellikle Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan gibi önemli figürlerin hikâyelerini şahitliklerin anlatımıyla okura sunuyor.

Demokrasi tarihimizi derinlemesine anlamak isteyenler için kaynak olacak kitap, Mustafa Armağan’ın editörlüğünde ve Harun Çelik’in yayın koordinatörlüğünde hazırlandı.

Türk demokrasi tarihinin önemli dönüm noktalarından olan Demokrat Partinin “tek parti” dönemini sona erdiren zaferini, 1954 ve 1957’deki seçimler takip etti. Üçüncü zaferin eşiğine yaklaşılırken, 27 Mayıs 1960’ta gerçekleşen darbeyle Demokrat Parti yönetimi devrildi; Menderes, Zorlu ve Polatkan idam edilirken birçok milletvekili ve bürokrat hapsedilip, işkence gördü. Bu işkencelerle Namık Gedik, Lütfi Kırdar gibi pek çok isim şehit edildi.

Son Demokratlar kitabı; Aydın Menderes, Süleyman Demirel, İsmail Kahraman, Nahit Menteşe, Mehmet Barlas, Yavuz Bülent Bakiler gibi dönemin önemli tanıklarıyla yapılan söyleşilerle 27 Mayıs ile Menderes ve arkadaşlarının zorlu mücadelesine ışık tutuyor.

Kitapta ayrıca Türkiye Hukuk Platformu uzmanları tarafından kaleme alınan makaleler, analizler de yer alıyor.