Türkiye'nin dijital dönüşüm yazılımları dünyaya açılıyor

Türkiye’de şirketlerin dijital dönüşümüne destek olan bir Türk firması, yazılımlarını tüm dünyaya tanıtmak için lansman gerçekleştirdi. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde 2 milyon dolarlık yazılım satmayı hedeflediklerini söyleyen şirket sahibi Cem Şirolu, “Dijital dönüşüme ilk başlayacak firmaların datalarının düzenlenmesi, temiz bir şekilde platformlara aktarılmasını sağlamak amacıyla bir yazılım geliştirdik. İki yazılımımız da Türkiye’de, Avrupa’da ve Amerika’da kullanılıyor” dedi.

20 yılı aşkın süredir sektörde yer alan Yenasoft Yazılım şirketi, Yenaplus adı altında yeni bir marka oluşturarak sektöre hızlı bir giriş yaptı. Şirketlerin dijital dönüşümü hakkında yazılım geliştiren Türk şirkete, kasım ayının son haftası bir dünya lansmanı gerçekleştirdi. Yapılan lansmana dünyanın farklı ülkelerinden 100’ün üzerinde firma katıldı. Makine mühendislerine yazılım yazmayı öğreten şirket, yazılımlarını dünyaya açarak sektörde öncü bir konuma geldi.

“Endüstri 4.0 ile de dijital dönüşüm zorunluluk haline geldi”

Dijital dönüşümün gerekliliğini anlatan şirket sahibi Cem Şirolu, “Lansmana gelmeden önce 2020 yılında artık firmalar ve organizasyonlar büyüdüğü için iş yönetim şekilleri karmaşık hale geldi. Aynı zamanda endüstri 4.0 ile de dijital dönüşüm zorunluluk haline geldi. Biz de bu dijital dönüşümü firmalarda uygulayabilmek için bir lansman düzenledik. Bu lansmanı da yurt dışından, Türkiye’den yüzü aşkın üst düzey yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirdik” dedi.

“Bu iki yazılım da Türkiye’de, Avrupa’da ve Amerika’da kullanılıyor”

Şirolu, “Bizim için en önemli şey, 2020 yılında Yenaplus markasıyla bir firma oluşturduk. Bu firmada dijital dönüşüme ilk başlayacak firmaların datalarının düzenlenmesi, temiz bir şekilde platformlara aktarılmasını sağlamak amacıyla bir yazılım geliştirmiştik. Aynı zamanda bu dijital platformlarda kendi datalarını yöneten insanların da daha önceden kullandıkları ERP gibi sistemlere de entegrasyonu için yazılım geliştirdik. Bu iki yazılım da Türkiye’de, Avrupa’da, Amerika’da kullanılıyor. Bunu daha da perçinlemek için bir lansman yaptık” dedi.

“Hem bizim için hem Türkiye için önemli bir gelişme”

Türkiye’de ve yurt dışında yapılan çalışmalardan bahseden Şirolu, “Bizim birinci önceliğimiz 25-26 senedir hizmet ettiğimiz müşterilerin dijital dönüşümünü gerçekleştirmekti ama baktık ki bize yurt dışından da artık ‘Çok başarılı dönüşümler gerçekleştiriyorsunuz. Dataları çok rahat temizliyorsunuz. Her tür ERP ve MRP ile bağlantı kurabiliyorsunuz’ diyerek başladı. 2 yıldır yurt dışına bu ürünleri hem servis olarak hem satış olarak vermeye başladık. Hem bizim için hem Türkiye için önemli bir gelişme. Şu an İtalya’da yürüyen bir projemiz var. Orada bulunan bir firmanın dönüşümünü destekliyoruz. Amerika’da bir firma var. Onun dönüşümünü destekliyoruz. Her gün değişik talepler geliyor. Bir buçuk, iki sene içinde de 2 milyon doların üstünde hizmet vereceğimize ve o kadar da yazılım satacağımıza inanıyoruz. Bizim için çok değerli, kıymetli” diye konuştu.

“Yurt dışında rekabet etmek istiyorsak dijital dönüşüme geçmek zorundayız”

Dijital dönüşümden söz eden Şirolu, “Genel anlamda işlerini yönetirken revizyon yönetimi, varyant yönetimi, proje yönetimi gibi bir sürü her gün uğraştıkları işler var. Bunları eğer biz dijital olarak yapmazsak tamamen manuel yapmak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla insan hatasıyla, dataların unutulmasıyla, yanlış parça üretme hatasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Aslında bu dijital dönüşüm bir zorunluluk. Özelliklede endüstri 4.0’dan sonra hem devletimiz hem bakanlıklar tarafından da firmaların dijital dönüşümü için gerçekten çok değerli katkılar var. Hem maddi olarak hem danışmanlık olarak birçok fayda sağlıyor devletimiz. Dolayısıyla biz eğer yurt dışında rekabet etmek istiyorsak mecburen bu dijital dönüşüme geçmek zorundayız. Biz de bu insanların dijital dönüşüm serüvenlerinde yanlarında olmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

“Makine mühendisi arkadaşlarımıza iki yıl boyunca bilgisayar yazma eğitimi aldırdık”

Makine mühendislerinin aldığı eğitimlerden söz eden Şirolu, “Biz bilgisayar mühendisleriyle beraber çalışarak bir takım yazılımlar yazdık daha önceden o dönem anladım ki sektör bilgisi çok önemli ve bu sektör bilgisi makine mühendisi arkadaşlarım da var. Çünkü bizim asıl konumuz bilgisayar destekli tasarım ve imalat yazılımları dolayısıyla şöyle bir düşünceye sahip oldum. Dedim ki; eğer ben makine mühendisi arkadaşlarıma yazılım yazmayı öğretebilirsem hem müşterilerimizin problemlerini çok daha kolay ve doğru şekilde anlarlar, hem de çok hızlı çözüm üretirler. Şirketimizdeki makine mühendisi arkadaşlarımıza iki yıl boyunca bilgisayar yazma eğitimi aldırarak onları aynı zamanda bilgisayar mühendisi yaptık. Bunun sayesinde de hem müşterilerimizin tasarım ve imalat süreçlerinin çok daha rahat anlıyoruz. Yazılım tarafı olduğu için de çok hızlı şekilde entegre yazılımları, makroları veya ana yazılımları yazabiliyoruz” diye konuştu.