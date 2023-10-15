Türkiye'nin dört bir yanından antikacı Bursa'da buluştu

Türk antika dünyası, Bursa’da kurulan pazarda buluştu. Yıllar öncesine götüren tezgahlar arasında en çok dikkat çeken, 10 yaşındaki Eren Şahin’in tezgahı oldu.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi’nde bulunan İhsaniye Kapalı Pazaryeri’nde farklı şehirlerden gelen 400’e yakın esnaf, binlerce antika ürününü sergiledi. Her ayın 3. haftasının pazar günü kurulan antika pazarına esnaf kadar vatandaşlar da Türkiye’nin farklı şehirlerden günübirlik gelerek antikaların arasında geçmişe gitti. Plaktan saate, tüfekten telefona, oyuncaktan kıyafete kadar binlerce ürün, meraklıları tarafından dikkatlice incelendi. Kimi kullanmak için kimi ise baş köşesine koymak için sıkı pazarlık yaptığı tezgahlar arasında en çok dikkati çeken ise 10 yaşındaki Eren Şahin’in tezgahı oldu. Evde artık kullanmadığı oyuncakları satışa çıkaran Eren, antika olmasa da birçok çocuğun almak isteyeceği ürünleri 15 lira ile 200 lira arasında tezgahında sergiliyor. Eren Şahin, “Ailemle birlikte gezerken biz de kurmak istedik. Kuzenimle birlikte satmaya başladık. Oyuncaklarımın haricinde limonata da satıyoruz” diye konuştu.

Bursa Antikacılar ve Antika Sevenler Derneği Başkanı Erdal Sadıç, "Pazarımız 7 seneyi aşkın bir süredir devam ediyor. Türkiye’nin birçok şehri ve ilçelerinden pazarımıza gelen antikacı esnaflarımız var ve ayrıca koleksiyonerler de var. Pazarımızdaki satıcılar bu kalabalıktan gayet memnunlar. Bu pazara antika satmaya gelen de memnun, antika almaya gelen de memnun. Bir sonraki antika pazarımız ise 19 Kasım pazar günü olacak. Biz elimizden geldiği kadar esnafımıza ve ziyaretçilerimize yardımcı oluyoruz. Şu an 400’e yakın esnafın burada tezgahı var. Daha fazla talep oluyor. Ancak bizler her şeyin bir tadı olmasını istedik. Aynı üründen fazla tezgahın olmasını istemedik" dedi.

Her ayın 3’üncü pazarını iple çektiklerini belirten Mehmet Alp ise, "1980’li yıllara gidiyoruz. Pazar günümün en az 5 saatini burada geçiriyorum. Ben daha çok objeler bakıyorum. Anneannemin, babaannemin, halamın evinde eskiden gördüğüm ürünleri almaya çalışıyorum. Kurandan ve vesile olandan Allah razı olsun. Esnaf da vatandaş da burada olmaktan çok memnun" şeklinde konuştu.

İzmir’den gelen, çakmak ve saat satan Volkan ise, "Evimizdeki veya iş yerlerimizdeki antika ürünleri, buraya getirip bir birimizin arasında değerlendirmeye çalışıyoruz. Bir laf vardır. ‘Kiminin çöpü, kiminin hazinesidir.’ Eskiye rağbet her geçen gün artıyor. İnsanlar geçmişlerini hatırlıyorlar" dedi.

El yapımı gemi üreten 57 yaşındaki 3 çocuk babası Ahmet Sevik, "Bir gemi boyutuna göre imalat süresi değişiyor. Ahşap bir sandalın 3 ay zamanımı alıyor. En ince detayına kadar yapıyorum. Savaş toplarından içindeki fıçılara kadar hepsi el işçiliğiyle yapıyorum. Fiyatlar 8-10 bin liradan başlıyor. Modeline veya büyüklüğüne göre fiyatı değişiyor. Yurt dışına da gönderdiğim oldu" diye konuştu.