Türkiye'nin dünya çapında tanıttığı yenilik: INVAMED diş implantları

Diş hekimlerini yeniliklerle tanıştıran INVAMED’in diş implantları, minimal invaziv bir çözümle çevre dişlere zarar vermeden işlem gerçekleştirme avantajı sağlıyor.

Diş eksiklikleri, çeşitli sebeplerle kaybedilen dişlerin yerine konulması için kullanılan diş implantları, bu alandaki en etkili ve kalıcı çözümlerden biri olarak doğal dişlere benzer estetik ve fonksiyonel özellikler sunuyor. INVAMED, uzun yıllardır Türkiye’de ve dünya genelinde tıbbi cihaz sektörünün önde gelen isimlerinden biri olarak AR-GE laboratuvarlarında geliştirdiği ve üretim kampüsünde ürettiği diş implantlarını dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor. INVAMED’den yapılan açıklamada, diş implantlarının kemik kaybını önleyen oluk yapısı ile dar çene kemiğinde dayanıklılığı artırmak için zirkonyum kaplama seçenekleri ile yüksek kalitede üretildiği belirtilerek, “Bu implant vidaları belirli kalınlık ve genişliğe sahip yapılardır. Dolayısıyla implant konulması planlanan bölgede çene kemiğinin bu implant vidalarını kabul edecek yeterli yükseklik ve genişliğe sahip olması gerekmektedir. Kemiğin kalitesi, implantın başarısını etkileyen önemli faktörlerden biridir. INVAMED’in ürettiği implantlar, her iki çenede (alt, üst) ve farklı kemik kalitelerinde kullanılabilmektedir. Bu implantlar hızlı bir tedavi süreci sunarken, aynı zamanda minimal invaziv bir çözümle çevre dişlere zarar vermeden işlem gerçekleştirme avantajı sağlamaktadır. INVAMED’in yenilikçi diş implantları, sadece gülüşleri güzelleştirmekle kalmayıp, aynı zamanda hastalara minimal invaziv bir çözüm sunarak çevre dişlere zarar vermeden işlem gerçekleştirme avantajı sunarak doğal dişleri aratmamaktadır” denildi.