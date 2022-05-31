Türkiye'nin En Büyük 84. Sanayi Kuruluşu SARTEN

İSO tarafından yapılan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021' araştırma sonuçları açıklandı. Araştırma sonuçlarına göre geçen yıl 84.sırada yer alan Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş., bu yılda aynı sıralamada yer alarak Türkiye'nin En Büyük Sanayi Kuruluşları arasında ki sıralamada yerini korudu.

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  • 31.05.2022 13:14
  • Güncelleme: 31.05.2022 14:06
Türkiye'nin En Büyük 84. Sanayi Kuruluşu SARTEN
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İSO tarafından yapılan ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021’ araştırma sonuçları açıklandı. Araştırma sonuçlarına göre TÜPRAŞ, üretimden satışlara göre 136,793 milyar lirayla Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu oldu.
2021 yılının en büyük sanayi kuruluşları
İSO 500 çalışmasında 2021 yılında üretimden satışlara göre en büyük kuruluş 136,8 milyar liralık satışlarıyla TÜPRAŞ oldu. Bu kuruluş uzun yıllardır sürdürdüğü liderliğini geçtiğimiz yılda da devam ettirdi.
Yine üretimden satışlara göre 67,3 milyar lira ile “Ford Otomotiv” ikinci sıradaki yerini korudu.
Üçüncü sırada yer alan kuruluşumuz değişti ve bu sıraya 55,2 milyar liralık üretimden satışlarıyla üç sıra birden yükselen “Star Rafineri” geldi.
Dördüncü sırada yer alan “Toyota Otomotiv” 46,2 milyar liralık üretimden satışlarıyla geçen seneki yerini koruyan bir diğer firma oldu.
Beşinci sıraya 38,7 milyar liralık üretimden satışlarıyla geçen yıl listenin 10. sırasında yer alan “İskenderun Demir ve Çelik” yükseldi.
Altıncı sırada isminin açıklanmasını istemeyen bir kuruluş yer aldı. “Ereğli Demir ve Çelik” 2021 yılında 36,8 milyar liralık üretimden satışlarıyla iki sıra yükselerek yedinci sırada yer aldı.
“Arçelik” ise 35,8 milyar lira ile sekizinci oldu.
Dokuzuncu sırada 34,4 milyar lira ile “Oyak-Renault” yer alırken onuncu sırada ise 26,6 milyar liralık üretimden satışlarıyla “TOFAŞ” yer buldu.
İSO 500 çalışmasında 2021 yılında üretimden satışlara göre Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş., en büyük kuruluşlardan 84.sırada yer aldı.

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SHA Editör
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