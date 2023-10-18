Türkiye'nin en büyük bal ormanı Kazdağları'nda olacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 206 hektarlık Türkiye’nin en büyük bal ormanı projesi “Kazdağları Bal Ormanı ve Balköy” için işbirliği protokolü yaptı. Proje sayesinde eğitimler verilerek arıcılık faaliyetleri geliştirilecek, dünyaya en iyi bal satılacak ve arı ürünlerinin şifası Apiterapi Merkezi’nde tüm dünyaya ilaç olacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi üreticiyi destekleyen projelere imza atmaya devam ediyor. Arı yeminden arı kovanına, ana arı üretiminden arı konaklama alanlarının düzenlenmesine kadar bir çok konuda entegre bir şekilde destek veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi şimdi de Türkiye’nin en büyük “Kazdağları Bal Ormanı ve Balköy” projesini hayata geçiriyor. Kazdağları’nda 206 hektarlık bir alan içerisinde arı kovanları özenle yerleştirilecek ve arıların çok daha kaliteli bal üretebilmesi için BAÇEM’de üretilen ballı endemik bitkiler bölgenin her yerine dikilecek. Bal Ormanı ve Balköy’ün birinci etabından vatandaşlar rahatlıkla yürüyüşler gerçekleştirip doğa ile iç içe olacak. Projenin ikinci etabında oluşturulacak Balkafe’de vatandaşlar üretilen tüm balları tatma ve satın alma imkanı bulacak. Üçüncü etapta ise Bal Ormanı ve Balköy’ü projesini eğitim üssüne ve şifa merkezi haline getirecek olan arı ve arı ürünlerinin koruyucu ve bazı hastalıkların tedavisinde tamamlayıcı uygulama yöntemi ‘Apiterapi Merkezi’ projesi başlayacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Edremit Belediyesi, Balıkesir il Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü, Balıkesir İli Arı Yetiştiricileri Birliği ve S.S. Kazdağları Dereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile “Kazdağları Bal Ormanı ve Balköy” projesi işbirliği protokolü imzalandı. Başkan Yücel Yılmaz’ın ev sahipliğinde düzenlenen işbirliği protokolüne; Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Zafer Bozgül, Balıkesir İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Yazıcı, S.S. Kazdağları Dereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İlhan Deveci katıldı.

Arıcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, doğal arı ürünleri üretim ve pazarlama sistemi geliştirerek bunun alternatif turizm modelleri ile bütünleştirilmesi, bölgede kırsal kalkınmanın desteklenmesi, arıcılığın profesyonel bir meslek haline getirilmesi ve gençlerin arıcılık mesleğine yönelmeleri için bu alanda özendirici olanaklar sunulması amacıyla “Kazdağları Bal Ormanı ve Balköy” projesi hayata geçirildi.

Çok güzel bir işe imza attıklarını dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Fransa ve İngiltere’de altın ödülü almış ballarımız var bizim. Türkiye’nin en büyük ‘Bal Ormanı ve Balköy’ projesinin imzasını attık. Bu attığımız imza ile Kazdağları’nın 206 hektarlık alanında endemik bitkisi örtüsü olarak çok zengin bir coğrafyada bal ormanı yapıyoruz. Kısa süre içerisinde projemizi sonuçlandıracağımıza inanıyoruz. Balıkesir’in bal üretimindeki yerini gerçek manada artırmak, herkesin Balıkesir balını talep etmesini istiyoruz” dedi.

Balıkesir’in yeniden balıyla dünya çapında çıkması ve ödüllere layık görülmesinin önemli bir başlangıç olduğunu söyleyen Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, “İşin bir tarafında akademik boyutu diğer tarafta ticari, turizm ve sağlık boyutu var. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde Balıkesir için çok büyük bir katkı olacağını düşünüyoruz. Bu konudaki rehberliği için Başkanımız Yücel Yılmaz’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Yatıklarını protokolün hayırlara vesile olmasını dileyen Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Zafer Bozgül, “Yapılan bu protokolle Balıkesir’in bal üretiminde inşallah ilk üçe gireceğine inanıyorum. Tekrardan hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Londra ve Paris’te altın ödülü almış balların olduğunu yineleyen Balıkesir İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Yazıcı, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın bizlere verdiği; arı kovanı, arı kovan tabanı, ana arı, arı yemi gibi ürünlerde bizlere çok ciddi destekler veriyor. Yücel başkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Böyle bir başkan arkamızda olduğu sürece bizde inşallah arıcılığı daha da ileriye götüreceğiz” dedi.

Bal ve arı ürünlerinin Balıkesir için çok önemi bir yer olduğuna dikkat çeken S.S. Kazdağları Dereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Öğretim Görevlisi İlhan Deveci, “Biz burada arı ürünlerinin katma değer üretecek boyutta ön plana çıkacak olanlarını özellikle Kazdağı Bal Ormanı’nda Türkiye’ye ve dünyaya yaymak istiyoruz. Tüm dünyaya buradan arı ürünleriyle tedavi imkanı sunacağız. Bu projenin alt yapısı oluşturuldu ve imzalarla hayata geçirildi” dedi.