Türkiye'nin en büyük bin ihracatçısı listesine Trakya'dan 10 firma girdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) açıkladığı "2024 Yılı Türkiye’nin İlk Bin İhracatçısı" listesinde, Trakya Dış Ticaret İstihbarat Merkezi’nden (DTİM) destek alan 10 firma yer aldı.

Trakya Kalkınma Ajansı öncülüğünde 2019 yılında kurulan DTİM’in sunduğu danışmanlık ve analiz hizmetleri sayesinde, Trakya firmaları ihracatta önemli başarılar elde etmeye devam ediyor. Türkiye’nin en büyük bin ihracatçısı arasında yer alan 10 Trakya firmasının bu başarısı, DTİM hizmetlerinin sahadaki etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, "Trakya’nın üreten gücünü dünya pazarlarıyla buluşturmak için 2019’dan bu yana büyük bir gayretle çalışıyoruz. DTİM ile ihracatın her aşamasında firmalarımızın yanındayız. Türkiye’nin en büyük bin ihracatçısı listesinde DTİM’den hizmet almış 10 firmamızın yer alması, bölgemizin küresel pazarlara entegrasyonunu kanıtlıyor" dedi.

Şahin, Trakya genelinde 8 farklı noktada faaliyet gösteren DTİM hizmet ofislerinde görevli dış ticaret uzmanlarının firmalara hedef pazar araştırması, müşteri analizi ve dış ticaret danışmanlığı gibi alanlarda destek sunduğunu da belirtti.

DTİM hizmetlerinden bugüne dek hem ilk kez ihracat yapmayı planlayan işletmelerin hem de halihazırda dış ticaret faaliyeti bulunan firmaların yararlandığı kaydedildi.

Trakya Kalkınma Ajansı, bölgedeki Ticaret ve Sanayi Odaları ile iş birliği içinde yürüttüğü DTİM projesi ile bölge ekonomisinin dışa açılma vizyonuna katkı sağlamayı sürdürüyor.