Türkiye'nin en büyük yurt dışı eğitim fuarı Ankara'da düzenlendi

Türkiye’nin en büyük yurt dışı eğitim fuarının üçüncü lokasyonu Ankara’da gerçekleştirildi.

Türkiye’nin en büyük yurt dışı eğitim fuarının üçüncü lokasyonu, Ankara’da bir otelde gerçekleştirdi. Fuarda İngiltere, ABD, Finlandiya, Danimarka ve Kanada gibi 25’ten fazla ülkeden gelen 200’ün üzerinde okul temsilcisi ve birçok öğrenci bir araya geldi. Öğrenciler, fuarda yurt dışı eğitimi hakkında okul temsilcilerinden bilgi aldı. Fuarın sonuncusu 13 Ekim Cuma günü İzmir’de düzenlenecek.

Fuar hakkında bilgi veren yönetici Engin Coşar, 2022 yılından beri yurt dışı eğitim fuarı düzenlediklerini ifade ederek, “Türkiye’deki 42. fuarımız. Ankara’daki fuarımız bu turdaki dördüncü günümüz oluyor. Hafta sonu İstanbul Avrupa ve Anadolu yakasında fuarlarımızı tamamladık. Cuma günü de İzmir’de yurt dışı eğitim fuarımızı gerçekleştireceğiz. Yurt dışı eğitim fuarlarında dünyanın dört bir tarafından dil okulları, üniversiteler, kolejler ve liseler katılmaktadırlar. Öğrencilerimiz fuarlarımıza gelerek, yurt dışından gelen okul yetkilileriyle bire bir yüz yüze konuşma, görüşme, onlara direkt olarak soru sorabilme şansına sahip oluyorlar. Fuarlarımızda yurt dışı eğitim danışmanlığı firmalarımız da bulunuyor. Yurt dışı eğitim danışmanlık firmaları, birçok ülkeye öğrenci gönderen şirketlerdir. Danışmanlarımızdan da öğrencilerimiz kafalarındaki tüm sorularla ilgili cevapları alabilirler” dedi.

“Türkiye’de kesinlikle çalışmak istiyorum, vatanımıza faydamız olsun”

Fuara katılan öğrencilerden Kerem Batıbey, fuarın güzel olduğunu belirterek, “Lise sonda okuyorum. Yurt dışında Almanya’da okumayı istiyorum, makine mühendisliği düşünüyorum. Türkiye’de kesinlikle çalışmak istiyorum. Vatanımız, kendi vatanımıza faydamız olsun” diye konuştu.

“Bilgi birikimimi tabii ki milletime aktarmak isterim”

Fuara katılan Asya Ezel Kazakçı ise şu anda 11. sınıf öğrencisi olduğunu dile getirerek, “Üniversitede ODTÜ’de psikoloji okumak istiyorum ama asıl istediğim antropoloji bölümü. Umarım bir gün yurt dışında bir üniversitede antropoloji okuyup, yine yurt dışında bir üniversitede akademisyen olmak istiyorum. Amerika ve İskandinav ülkelerini düşüyorum. Eğitimimi yurt dışında tamamladıktan sonra Türkiye’deki bir üniversitede bilgi, birikimimi tabii ki milletime aktarmak isterim” ifadesini kullandı.

Öte yandan, yurt dışı eğitim fuarı Ankaralılardan yoğun ilgi gördü.