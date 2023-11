Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri ödül törenine geri sayım başladı

TAKİP ET

Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri ödül töreni 29 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Tedarik Zinciri ve Lojistik alanında yürütülen projeleri destekleyen SCP Club, her sene olduğu gibi bu yıl da Slimstock ve LODER ortaklığında sektör temsilcilerini ödüllendirecek. Bu yıl 9’uncu kez düzenlenen ‘Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri’ ödül töreni 29 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirilecek. Ödül alacak olan ‘Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri’ listesi aynı gün gala yemeğinde açıklanacak.

’’Tedarik Zinciri Profesyonellerinin yürüttükleri projelerle sürdürülebilir, yenilikçi, teknolojik ve etkin çözümler üreterek ülkemizin ve dünyamızın geleceğine ne kadar önemli katkılar sağladığına her yıl düzenlenen ödül töreni sayesinde hepimiz şahit oluyoruz’’ diyen Slimstock Türkiye Ülke Müdürü Songül Sezer, ’’Bu yıl 9’uncu kez sektörün önemli isimlerini ve onların değer oluşturan projelerini kamuoyuyla paylaşacağız. 2014 yılından bu yana ödül törenimizi gerçekleştiriyoruz. Basit bir ödül töreni olarak görülmesini istemiyoruz. Her yıl bu törende sunulan projeler hem ülkemize hem de dünyanın geleceğine katkı sağlıyor. Bunların yanı son dönemde yaşanan teknolojik gelişmeler, dünyanın alışagelenden tamamen farklı bir seyirde ilerlemesini hızlandırıyor. ChatGPT’nin hayatımıza girmesi ve herkes için kolaylıkla kullanıma sunulması yapay zekâ konusundaki önemli bir eşiğin aşılması olarak değerlendiriliyor. AI Chatbots’ın yanı sıra IoT, Otonom Araçlar, Bulut Platformlar, Büyük Veri kümelerinin gerçek zamanlı olarak işlenmesi gibi daha birçok teknolojik gelişmenin günümüzde ve yakın gelecekte her alanda oluşturacağı hızlı değişimler bizleri bekliyor. Teknolojik gelişmelerden en çok etkilenen ve değişime zorlanan alanların başında ise Tedarik Zinciri Yönetimi geliyor. Bugünün ve yarının dijital Tedarik Zincirlerinde, artık bazı alanlar giderek ön plana çıkıp bazıları da zamanla önemini yitiriyor. Tabii bu değişim yürütülen projelere de yansıyor” şeklinde konuştu.

“Yılın en iyi projesi de ödülünü alacak’’

Törende, ‘En Sürdürülebilir / Dirençli’, ‘En Teknolojik’, ‘En Yenilikçi’ ve ‘En Etkin/Etkili’ olmak üzere 4 farklı kategoriden projelerin jüri üyeleri tarafından değerlendirildiğini aktaran Sezer, “Yılın En İyi Projesi” için de ayrı bir ödülümüz olacak. Proje, salondaki katılımcıların oylarıyla belirlenecek” dedi.

Songül Sezer, listede yer almak için yapılacak başvuruların ön koşullarını ise şöyle sıraladı: ’’Tedarik Zinciri, Lojistik ve üretim alanlarında en az 5 yıllık deneyime sahip olma, Lojistik ve Tedarik Zinciri alanında uygulanmış projeler gerçekleştirme ve şirketinin Lojistik ve Tedarik Zinciri alanında şirketinin en üst yönetici konumunda bulunma şartları yer alıyor.’’

Yazar ve Eğitmen Kürşat Tuncel konuşmacı olacak

Her yıl düzenlenen ödül töreninde alanında uzman konuşmacıların yer aldığını belirten Sezer, "Ödül töreninde bu yıl çok değerli yazar ve eğitmen Kürşat Tuncel konuşmacımız olacak. Kendisi, ‘60 Dakikada MBA’ başlıklı konuşmasıyla bizleri bilgilendirecek. Günümüzün çalkantılı, belirsiz, krizlerle dolu, hızlı teknolojik gelişmelerin ve jenerasyonlar arası farkların etkisi altındaki iş dünyasında yöneticilerin yalnızca iyi birer idareci olma özelliğine sahip olmaları yeterli değil. Günümüz yöneticilerinin aynı zamanda birer lider ve ekipleri için birer koç olmaları bekleniyor. Dolayısıyla üstlerindeki performans baskısı yüksek olan ve hızlı değişimlere uyum sağlamakta zorlanabilen yöneticilerin aslında yeniden temel bilgilere geri dönmesi gerekmektedir. Her gün yeni yönetim ve liderlik fikirlerinin ortaya çıktığı bir ortamda bu öneri ilk bakışta garip gelebilir ancak 60 dakikada MBA seminerinde aslında bahsettiğimiz bu önemli sorunlara nasıl cevap verebileceğini konuşmacımız bizlere açıklayacak. Törenimizin moderatörlüğünü ise LODER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan ve LODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş üstlenecek’’ dedi.