Türkiye'nin en geniş kapsamlı girişimcilik etkinliği 'Girişim'23' başladı

Başkent’te çok sayıda sivil toplum kuruluşunun desteğiyle düzenlenen Girişim’23 etkinliği, girişimcilik alanında önde gelen ulusal ve uluslararası aktörleri bir araya getiriyor.

Girişimcilik ve teknoloji alanındaki en son trendlere, gelişmelere ve yeni girişimlere yer verileceği, Türkiye’nin en kapsamlı girişimcilik ve teknoloji etkinliği olan “Girişim’23”, Başkent’in ev sahipliğinde ATO Congresium’da başladı. Girişimcilik alanında önde gelen ulusal ve uluslararası aktörleri bir araya getirecek “Girişim’23”, konferans ve paneller, B2B görüşmeler, eğitimler, tanıtım stantları, sanat aktiviteleri, ödüllü yarışmalar ve daha birçok etkinliğin buluşma noktası olacak. Girişimcilikle ilişkili birçok teknolojik gelişmeye de yer verilecek olan organizasyonda, oyundan finans teknolojilerine, metaverse’den e-ticarete, NFT’den biyoteknolojiye, artırılmış ve sanal gerçeklikten temiz teknolojilere, blokzincirden seyahat teknolojilerine, nesnelerin internetinden tarım teknolojilerine ve akıllı şehirlerden yeşil teknolojilere kadar sayısız konuyla yüzlerce isim yer alıyor.

“Birçok yenilik dünyamızı sürekli olarak değiştiriyor”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Girişim’23 Zirvesi ile girişimcilik ve teknoloji alanındaki yenilikleri, fırsatları ve meydan okumaları paylaşmak, öğrenmek ve güçlü bir ağ kurmak için bir araya geldiklerini belirterek, “Etkinliğimiz; girişimcilerin, teknoloji uzmanlarının, iş dünyasının, yatırımcıların, bilim insanlarının ve sivil toplum kuruluşlarının bilgi ve deneyimlerini paylaşabilecekleri bir platform sunuyor. Bu sinerjinin yeni fikirlere esin kaynağı, işbirliklerine vesile olmasını temenni ediyorum. Çağımızın ruhu, değişim kavramıyla karakterizedir. Değişimin itici gücü ise teknolojik ilerlemedir. Yeni teknolojiler hayatımızın her alanına hızlı bir şekilde nüfuz ediyor. İnternet, akıllı mobil cihazlar, yapay zeka, blok zinciri, robotik teknolojiler, nanoteknoloji, gen teknolojileri ve daha birçok yenilik dünyamızı sürekli olarak değiştiriyor” diye konuştu.

“Sevgili gençler, siz ülkemizin geleceğisiniz”

Günümüzde bağımsızlık mücadelesinin ekonomik bağımsızlığı kazanmaktan geçtiğini ifade eden Ardıç, “Kalkınma sürecimizde hızla ilerlemek ve ekonomik bağımsızlığımızı sağlamak için, uluslararası arenada nüfuzumuzu, rekabet gücümüzü artırmak için teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten ülke olmak zorundayız. Yenilikçi olmamız, katma değeri yüksek ürünleri üretmemiz gerekiyor. Bu noktada özellikle gençlerimize seslenmek istiyorum. Sevgili gençler, siz ülkemizin geleceğisiniz. İçinde bulunduğumuz hızlı değişim ve dönüşüm sürecinde, en büyük dinamizme sahip olan kesim sizlersiniz. Fikirlerinize, hayallerinize ve enerjinize ihtiyacımız var. Sizler, bu ülkenin geleceğine yön verecek olan girişimcilerisiniz. Ülkemizin teknoloji alanındaki potansiyelini ortaya çıkaracak olan ve Türkiye’yi dünyanın önde gelen ülkeleri arasına taşıyacak olan yine sizlersiniz” ifadelerine yer verdi.

“Girişimcilik refah düzeyini yükseltiyor”

Girişimciliğin ülkelerin ekonomik kalkınmasındaki en önemli unsurlardan bir tanesi olduğuna dikkati çeken Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, “Büyümeyi hızlandıran, istihdamı artıran ve yeni endüstrilerin ortaya çıkmasına katkı sağlayan girişimcilik refah düzeyini de yükseltiyor. Teknolojik buluşları toplum yararına yenilikçi ürün ve hizmetlere dönüşmesinde de öncü rol oynuyor. Toplumsal değişim ve gelişmeyi de hızlandırıyor. Bugünün dünyasında ekonomik olarak varlığımızı sürdürmek, büyümek ve gelir elde etmek için ya ürün, teknoloji ve bilgi geliştirip satmak ya da ürettiğiniz hizmeti pazarlamak durumundasınız. Bunların hepsi de ancak ve ancak girişimcilikle mümkün oluyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Üretimin olduğu yerde ticaret vardır”

“Girişimcilik üretim demektir” diyen Baran, sözlerine şöyle devam etti:

“Üretimin olduğu yerde ticaret vardır. Ticaret yapan, insanlarla temas kurar, ihtiyaçları öğrenir, yenilikleri takip eder ve gelişmelere de ayak uydurur. Girişimciliği ilk ve en önemli unsurunu insan faktörü oluşturuyor. Bizim de genç ve dinamik bir nüfusumuz var. Ülkemiz genelinde 208 üniversitemizde yaklaşık 8 milyonun üzerinde öğrencimiz var. Mezun ettiğimiz gençlerin tamamına kamuda ya da hali hazırdaki işletmelerimizde istihdam etme şansımız yok. Bu nedenle girişimcilik gençlerimizin kariyer planlamasında önemli bir seçenek haline geliyor. Gençlerimizin her birinin geleceğin başarılı girişimcileri olarak önemli potansiyel barındırdığına da yürekten inanıyorum. Bu nedenle gençlerimize girişimciliği sevdirmemiz, onlara girişimci özgüvenini aşılamamız ve ülkemizin girişimcilik iklimini geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum.”

4-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan organizasyonda yüzlerce ulusal ve uluslararası aktörler, kendilerini tanıtma fırsatı buluyor.