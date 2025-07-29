Türkiye'nin en güçlü mühimmatı 'GAZAP'

Türkiye'nin ürettiği en yüksek tahrip gücüne sahip konvansiyonel uçak bombası GAZAP ilk kez tanıtıldı. F-16 ve F-4'lerde de kullanılabilecek olan GAZAP 1 kilometrelik yarı çapa dağılarak bölgedeki bütün unsurlara etki etme gücüne sahip.

Türkiye'nin en güçlü mühimmatı 'GAZAP'
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Türkiye’nin ürettiği en yüksek tahrip gücüne sahip konvansiyonel uçak bombası "GAZAP" ilk kez tanıtıldı. F-16 ve F-4’lerde de kullanılabilecek olan "GAZAP" 1 kilometrelik yarı çapa dağılarak bölgedeki bütün unsurlara etki etme gücüne sahip.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen uçak bombası MK84 GAZAP Uçak Bombası 2000 LB 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2025) sergilendi. MK-84 GAZAP, Türkiye’nin şimdiye kadar ürettiği en yüksek tahrip gücüne sahip uçak bombası olarak öne çıktı. GAZAP mühimmatından metrekareye 10.16 parçacık düşüyor. Laboratuvar testleri biterek saha testlerine geçildi. Muadillerinden 3 kat daha güçlü bir ürün olma özelliğini taşıyor. GAZAP, F-16 ve F-4’te kullanılabilecek. Parçacıklı yapısı sayesinde patlama sırasında parçacıklar birbirinden ayrılarak 1 kilometrelik alana dağılıyor. MK84 uçak mühimmatı olan "GAZAP" büyük basınç etkisi oluşturuyor. GAZAP mühimmatı muadili olan standart mühimmatlardan 3 kat daha güçlü. 1 kilometrelik bir yarı çapa dağılan GAZAP bölgedeki bütün unsurlara etki etme gücüne sahip. Öte yandan Geniş alanda etkisi olan GAZAP mühimmatı da dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

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