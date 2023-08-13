Türkiye'nin en iyi drift sürücüleri Bursa'da yarıştı

Türkiye Drift Şampiyonası’nın İkinci Ayak Yarışı’nda Türkiye’nin en iyi drift yarışçıları hünerlerini gösterdi. İlk ayağının Kocaeli Körfez Pisti’nde gerçekleşen yarışta ikinci ayak Bursa Yunuseli Havaalanı’nda yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile TOSFED koordinasyonunda Yunuseli Havaalanı’nda yapılan Türkiye Drift Şampiyonası İkinci Ayak Yarışı’nda Türkiye’nin en iyi drift pilotları hünerlerini Bursa’da sergiledi. Sporcuların kapı kapıya mücadeleleri ile sezon boyunca nefes kesen görüntülere sahne olan Türkiye Drift Şampiyonlarının 1. Ayağı Kocaeli Körfez Pistinde gerçekleşirken ikinci ayak yarışları ise Bursa ev sahipliğinde gerçekleşti.

Drift yarışlarını görmek için ailecek Yunuseli Havaalanı’na akın eden vatandaşlar, “Yarışlar çok heyecanlı, keşke daha sık izleyebilme şansımız olsa. Ailecek ilk kez geldik, çocuklarımızla birlikte keyif aldık” şeklinde konuştu. İzleyicilerin ücretsiz olarak katılım sağladığı organizasyonda, dün sıralama turları yapılırken, bugün ise yarışlarla tamamlandı.