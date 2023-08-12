Türkiye'nin en karanlık bölgesinde gökyüzü gözlem şenliği

Türkiye’nin en karanlık bölgelerinden biri olan Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Gözören kırsal mahallesi Sarıcaova Yaylası’nda 1. Gökyüzü Gözlem Şenliği başladı. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen yüzlerce kişi, yaylada kamp kurdu.

Sındırgı Gökyüzü Gözlem Şenliği’nin ilk gününde çocuklara gökyüzü bilimini anlatan eğitimler verildi ve eğlenceli oyunlar gerçekleştirildi. Gökyüzünün muhteşem dansını fotoğraflamak isteyenler ise hava kararmadan hazırlıklarını tamamlandı. Havanın kararması ile birlikte ışıklar kapatılarak, gökyüzü tanıtıldı. Katılımcılardan kimileri teleskopla gezegenleri görmeye çalıştı, kimileri de gökyüzünü fotoğraf karelerine sığdırmaya çalıştı. Şenlik, çocuklara ve yetişkinlere özel çeşitli eğitimler ve gökyüzü gözlem etkinlikleri ile 13 Ağustos’a kadar devam edecek.

Organizasyon sorumlusu Onur Atılgan, “Burada düzenlediğimiz etkinliklerde akşamları teleskoplardan bakacağız. Gündüzleri ise çocuklara yönelik atölye çalışmaları olacak, bilimsel çalışmalar var. Su roketi yapma çalışması olacak. Yani çocuklar su roketi yaparak kimin roketi daha uzağa gidecek diye eğlendirici bir şekilde bilimi öğrenmiş olacaklar aslında. Yetişkinlere yönelikte uzay genel anlamda nedir, neler bilinmesi gerekir, merak edilen şeyleri ve fotoğraf nasıl çekilir gibi yetişkinlere yönelik sunumlarımız olacak. Gündüzleri bu şekilde isteyen sunumlara katılacak, isteyenler dinlenecek ama elbette buranın esas yıldızı akşamları oluyor. Akşamları teleskoplarımızın başında olacağız“ dedi.

Astro Fotoğrafçı Emir Haliki, “Kendi teleskoplarımızla usta astro fotoğrafçıların gözetiminde ve onlardan gerekli bilgileri alarak bu şekilde biz de kendi gözlemlerimizi yaparak astro fotoğraflar çekmeye çalışıyoruz. Bu tip etkinliklerde güzel taraflar özellikle çocuklar için de bizde buraya çocuğumuzla geliyoruz. Onlar için etkinlikler, çeşitli atölyeler yapılması ve onların gök bilimine erken yaşlarda kazandırılması tabii ki sonuçta bizim de çocuğumuzla ilgili o tip en azından bizlerin mesleği bilmesi açısından öyle hayallerimiz var ve bu tip etkinlikler çok güzel oluyor. Bizler daha öncesinde Melikler Yaylası’na, Topuklu Yaylası’na gittik, ilk defa Sındırgı’ya geliyoruz. Daha önce oradakilere katılmıştık“ dedi.

Gökyüzü biliminin hayatın her evresinde var olduğunu belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise, “Sındırgı’nın 1400 rakımlı Ulus Dağı’nın hemen eteğindeki Sarıcaovada’yız. Burada geçen yıl başlayan gökyüzü gözlem etkinliği harika bir şekilde devam ediyor. Bu yıl da Samanyolu’nun altında binlerce astro fotoğrafçısı geceledi burada. Başladığımız bu etkinlik pazar gününe kadar devam edecek. Bu pazar günü de inanın Sındırgı’nın gökyüzüyle buluşması harika bir şekilde fotoğraf karelerine yansıyacak. Bizler hem Sındırgılı gençlerin hem de Türkiye’de gökyüzüne meraklı insanların burada toplanmasından çok mutluluk duyuyoruz. 4 bin kişilik bir ekip burada, hakikaten Sındırgı’ya renk katıyorlar. Tabii gökyüzü insanın yıllar boyunca ilgisini çekmiş bir hadise. Yıldızların, güneşin hareketleri ve hatta bugün tarıma bile yön verirken işte gün döndü, güne bakıyor gibi ifadeler kullanılıyor. Aslında mevsimsel geçişleri de hep gökyüzüne bakarak insan öğrenmiş. İşte bu merakımızı burada hem gideriyor hem de gelecekle alakalı teknolojiyi ve insanların dünyayla olan iletişim çağına ayak uydurmasını ancak bu ortamda sağlıyoruz. Onun için astro fotoğrafçılarını, gökyüzü severleri Sındırgı’nın Sarıcaova Yaylası’na her daim bekliyoruz. Bizler bu etkinlikleri ileriki yıllarda

da devam ettireceğiz. Sındırgı’nın güzel bir astro turizm noktasında da bir etkinliğe imza atmış olması bize çok mutluluk veriyor. Hem valiliğimiz hem büyükşehir, hem Sındırgı Belediyesi ile yapılan bu etkinlik şehrimize hayırlar getirsin” dedi.