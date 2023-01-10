'Türkiye'nin En Prestijli Öğrenci Ödülleri' sahiplerini bulacak

Yılın Yıldızları Ödül Töreni, Yıldız İşletme Kulübü tarafından düzenlenen “Türkiye'nin En Prestijli Öğrenci Ödül Töreni”dir. Yılın Yıldızları Ödülleri; 36.000 öğrencinin oy kullandığı anketler sonucunda 34 kategoride sahiplerini bulmaktadır.

Her yıl basın, medya, sanat, spor ve iş dünyasının ünlü isimlerini Yıldız Teknik Üniversitesi çatısı altında birleştiren Yılın Yıldızları, bu yıl 21. kez 12 Ocak 2022 Perşembe akşamı yılın en beğenilen isimlerine fiilen verilecek olup seyircilerimiz yildizik.org sitesi üzerinden izleyecektir.