Türkiye'nin en uzun metro ringinin son halkası tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattının Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Türkiye'nin en uzun metro ringinin son halkası, 19 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak.

Türkiye'nin en uzun metro ringinin son halkası tamamlandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattının Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Türkiye’nin en uzun metro ringinin son halkası, 19 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle hizmete açılacak.

Bakan Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro projesinin son halkası olan Halkalı-Arnavutköy hattı hakkında açıklamada bulundu. "Türkiye’nin en uzun metro ringinin son halkası, 19 Haziran’da hizmete açılacak" diyen Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro projesini Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı ve İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hattı olarak iki bölümde planladıklarını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini 22 Ocak 2023’te, Kağıthane-Gayrettepe arasını ise 29 Ocak 2024 tarihinde hizmete açmıştık. İstanbul Havalimanı-Halkalı hattının ise 14 kilometrelik Kargo Terminali-Arnavutköy Hastane arasını da (depo bağlantı hatları dahil) 19 Mart 2024 tarihinde devreye almıştık" dedi.

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21,75 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy hattında çalışmalar tamamlandı

21,75 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaları tamamladıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu kesimdeki çalışmalarımızı sonuçlandırarak Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro projesi adı altında tamamı yeraltında olan metro sınıfında Türkiye’nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olan 69 kilometrelik ring hattını tamamladık. Bu kapsamda Halkalı-Arnavutköy arasında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarımızı hizmete alacağız."

Halkalı-Gayrettepe arası 57 dakikaya düşecek

Uraloğlu, hattın tamamının işletmeye alınmasıyla Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe metrosu ile İbn Haldun Üniversitesi İstasyonu’nda, Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir metrosu ile Kayaşehir İstasyonu’nda, Ataköy-İkitelli-Olimpiyat metrosu ile Olimpiyatköy İstasyonu’nda, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metrosu ile Halkalı Stadı İstasyonu’nda entegrasyonun sağlanacağını söyledi. Halkalı İstasyonu’nda ise hattın Marmaray ile entegre olacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Sağlanan bu entegrasyonlar sayesinde Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya, Halkalı-Göktürk arası 43 dakikaya, Halkalı-Kağıthane arası 54 dakikaya, Halkalı-Gayrettepe arası 57 dakikaya, Küçükçekmece-Kemerburgaz süresi 50 dakikaya, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arası ise 48 dakikaya düşecek" ifadelerini kullandı.

Halkalı-Arnavutköy metro hattı, 19 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak.