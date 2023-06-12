Türkiye'nin en uzun soluklu kaya tırmanışı nefesleri kesti

Türkiye’nin en uzun soluklu kaya tırmanış organizasyonu olan Ballıkayalar Tırmanış Şenliği’ne katılan tırmanıcılar nefesleri kesti. Çeşitli şehirlerden Kocaeli’ne gelen 12’si kadın 36 sporcu, adrenalin dolu yarış sonrası ödüllerine kavuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda bu yıl ikincisi düzenlenen Ballıkayalar Tırmanış Şenliği heyecanlı ve adrenalin dolu geçti. Türkiye’nin en uzun soluklu kaya tırmanış organizasyonu olan Ballıkayalar Tırmanış Şenliği’ne Kocaeli’nin yanı sıra Samsun, Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Çorum, Trabzon, Ordu, Sakarya, Balıkesir, Mardin ve Mersin’den 12’si kadın 36 sporcu katıldı. Şampiyonanın son gün müsabakalarını Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, Türkiye Dağcılık Federasyonu Kocaeli İl Temsilcisi Sinan Fakir, sporcu aileleri ve vatandaşlar izledi. Müsabakalar sonrasında protokol üyeleri dereceye giren sporculara madalya verdi.

Dereceye girenler belli oldu

İki gün süren şenlikte kadınlar kategorisinde Hilal İşcan birinci, Fulya Özcanlı ikinci ve Sahra Alacagergi üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Barış Yıldırım birinci, Furkan Akkaya ikinci ve Kubilay Eren üçüncü sırada yer aldı.

Master kadınlar kategorisinde Ayşen Aydın birinci, Zeliha Akçe ikinci ve Nilüfer Sönmez üçüncü; Master Erkekler kategorisinde ise İsmail Satılmış birinci, Yücel Bagatur ikinci ve Ozan Tekbaş üçüncülük elde etti.