Türkiye'nin en uzun soluklu ultra maratonu başlıyor

İznik Ultra Maratonu, 18-20 Nisan’da, İznik’te gerçekleşecek. Birçok ülkeden binlerce sporsever İznik’in eşsiz tarihi ve doğası arasında muhteşem bir maceraya atılacak.

3 gün boyunca sürecek İznik Ultra Maratonu ve Koşu Festivali, en uzun ve zor koşu yarışı olan 160 kilometrelik İznik Ultra 160K başlangıç işareti ile 18 Nisan saat 17.00’de 14. kez başlayacak. Türkiye’nin en büyük 5. gölü çevresindeki patika ve yollarda koşacak, İznik Gölü havzasının güzelliklerini keşfedecek yarışmacılar Türkiye’nin ve dünyanın dört yanından geliyorlar.

2011 yılından bugüne düzenlenen İznik Ultra Maratonu, başta yerel kurumlar olmak üzere birçok destek ile devam ediyor. Sporcuları yarışlara çeken fikir; İznik Gölü’nün çevresini koşarak, kas gücüyle tamamlamak.

Üç gün süren festivalde 160K İznik Ultra Maratonu, 90K Orhangazi, 75K Dikilitaş Ultra ve 50K Müşküle Dağ Maratonu, 25K Derbent Patika Koşusu, 14K Çamdibi ve, 5K Tarihi Kent Koşusu ile Çocuk Koşusu gerçekleştirilecek. İzleyicilerle birlikte binin üzerinde sporsever 2.500 yıllık geçmişe sahip İznik’e gelecek. Misafirler, göl çevresindeki 21 köy ve mahallenin alkışları ve destekleriyle koşacak.

İznik Ultra Maratonu 2025 yılında 14. kez koşulacak. Maratonun ödül töreni 20 Nisan 2025 Pazar günü 13.00’da Yeşil Cami bahçesinde gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Usta Başarılar Diledi

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta yaptığı açıklamada "İznik ile özdeşleşmiş bir etkinliğimiz İznik Ultra Maratonu bu yılda dolu dizgin geliyor. 18-20 Nisan tarihlerinde ilçemizde binlerce sporseveri ve ailelerini ağırlayacağız. İlçemizin eşsiz doğası ve tarihi arasında mükemmel bir koşu festivali yaşayacak olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.