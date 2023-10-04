Türkiye'nin eylül ayı dış ticaret rakamı 22 milyar 670 milyon dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023 Eylül dış ticaret rakamlarını Bursa'da açıkladı. Bolat, 'Eylül ayında, ihracatımız yüzde 0,3 lük artışla 22 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracat rakamına ulaşmış olduk. Temmuz ve Ağustos ayında da bu rakam en yüksek rakamdı' dedi.

Türkiye'nin eylül ayı dış ticaret rakamı 22 milyar 670 milyon dolar
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023 Eylül dış ticaret rakamlarını Bursa’da açıkladı. Bolat, “Eylül ayında, ihracatımız yüzde 0,3 lük artışla 22 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracat rakamına ulaşmış olduk. Temmuz ve Ağustos ayında da bu rakam en yüksek rakamdı” dedi.