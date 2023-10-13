Türkiye'nin Gazze için gönderdiği insani yardım malzemesi yüklü uçaklar Mısır'a ulaştı

Türkiye tarafından abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkı için gönderdiği iki yardım uçağı Mısır’a ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gazze için hazırlanan insani yardım malzemesi yüklü uçaklar Uluslararası El Ariş Havalimanı’na indi. İnen uçaklarda bulunan yiyecek ve çocuk bezi gibi insani yardım malzemeleri yetkililere teslim edildi.