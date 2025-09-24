Türkiye'nin geçiş güzergahında yeni önlemler yolda

Türkiye’nin kilit geçiş güzergahı Kocaeli’de, Vali İlhami Aktaş başkanlığında yapılan toplantıda, ölümlü trafik kazalarının 2030’a kadar yüzde 50 azaltılması hedefi belirlendi. Toplantıda, kentin trafik güvenliğinin ulusal bir öneme sahip olduğu ve alınacak kararların tüm Türkiye’yi etkileyeceği vurgulandı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş başkanlığında, tüm kurumların katılımıyla "Trafik Güvenlik Stratejisi Eylem Planı Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda, kurul üyelerinin görev ve sorumluluklarının belirlenmesi, performans göstergelerinin kurumlar arasında paylaşılması ve çalışmalara ilişkin bir ilerleme takvimi oluşturulması kararlaştırıldı.

Vali Aktaş, toplantıda yaptığı açıklamada, "Kurul üyelerinin görev ve sorumluluklarını belirlemesi, performans göstergelerinin kurumlar arasında paylaşılması ve ilimizde belirlenmiş olan göstergenin uygulanmasıyla ilgili takibe yönelik usul ve esasların karara bağlanmasını öngörülmektedir. Ayrıca yine kurumlarımız bu konuda yürüttükleri faaliyetlerle ilgili ilerleme takviminde belirlemiş olacağız" dedi.

"Tüm çalışmalar ’sıfır kaza’ prensibiyle devam ediyor"

2030 yılına kadar Türkiye’deki ölümlü trafik kazalarının yüzde 50 azaltılması hedefinin il düzeyinde uygulanması için bir araya geldiklerini söyleyen Aktaş, şöyle konuştu:

"Toplantının ana konularından birisi, daha önce ilan edilen 2030 yılına kadar ülkemizdeki ölümlü trafik kazalarının yüzde 50 oranında azaltılması hedefinin il düzeyinde uygulanması için güçlü katkıda bulunmak, trafik güvenliğini güçlendirmek, kara noktaları belirleyip iyileştirmek, denetimlerin etkinliğini artırmak, eğitim ve farkındalık çalışmalarını yaygınlaştırmak ve kaza sonrası müdahale kapasitesini geliştirmektir. Başta kolluk kuvvetleri arkadaşlarımız, trafik görevlilerimiz olmak üzere ana hedefimiz bu, ilimizdeki tüm çalışmalar ’sıfır kaza’ prensibiyle devam etmekte. Bir yandan trafik güvenliğiyle ilgili tedbirler alınırken, diğer tarafta da denetimlerle bu konunun gerçekleşmesi için yoğun çaba sarf edilmektedir. İlimizin de yol geçişi kavşaklarında bulunması, otobanların devlet yollarının ilimizden geçiyor olması bu konuyu da hassaslaştırıyor"

"Tüm birimler denetimlerini aralıksız sürdürmekte"

Okulların açılmasıyla birlikte okul ve personel servisi denetimlerinin büyük önem taşıdığını belirten Aktaş, "Gerek İl Emniyet Müdürlüğümüzün birimleri, gerek İl Jandarma Komutanlığımızın birimlerinin trafik denetimleri aralıksız sürdürülmekte. Bu toplantıda da güvenlikle ilgili yürütülecek çalışmalara yön vermeyi, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve eylem planındaki sürecin düzenli raporlamayla yürütülmesini planlamaktayız" diye konuştu.

"Türkiye’yi ilgilendiriyor"

Vali İlhami Aktaş, konuşmasında kentte devam eden yol yapım çalışmalarına da değinerek, sürücülere önemli bir çağrıda bulundu. Aktaş, özellikle Başiskele ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi kavşak çalışması ve benzeri noktalarda sürücülerin, trafik işaret ve levhaları ile görevlilerin yönlendirmelerine hassasiyetle uymalarını istedi.

"Alacağımız kararlar tüm Türkiye’yi ilgilendiriyor"

Toplantıda alınacak kararların ulusal önem taşıdığını vurgulayan Vali Aktaş, kentin geçiş güzergahı olduğunu hatırlattı. Aktaş, "Gerek D-100 ve D-130 kara yolları, gerekse Kuzey Marmara ve TEM otoyolları sebebiyle burada alacağımız kararlar, tüm Türkiye’yi ve vatandaşlarımızın güvenliğini ilgilendiren konulardır" ifadesini kullandı.