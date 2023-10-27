Türkiye'nin geleceğine yön verecek merkezin açılış kurdelesini Bakan Tekin kesti

Kocaeli’de yetenekli çocukları keşfedip, Türkiye’nin geleceğine katkıda bulunacak Gebze Bilim ve Sanat Merkezi’nin açılışı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Bakan Tekin, merkezi yaptıran hayırsevere teşekkür ederek, "Yerel yönetimlerin, merkezi idarilerin, başka kamu kurumlarının arazi ve arsa konusunda bizlere bu kadar zorluk çıkarmamaları gerekiyor. Okul yapacak birisini bulduysak bırakalım yapsınlar. Birçok hayırseveri bu süreçteki prosedür gibi sıkıntılarımızdan dolayı maalesef bıktırıyoruz. İmar, planlama, mülkiyet ve benzeri birçok problemden dolayı bunları yaşıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hayırsever Tuğrul Tekbulut tarafından yaptırılan Gebze 23 Nisan Bilim ve Sanat Merkezi’nin açılış törenine katıldı. Hayırseverlere teşekkür eden Bakan Bulut, Cumhuriyet’in 100. yılını da kutladı. Konuşmasında hayırseverlerin yapılacak okullar için arazi ve arsa konusunda sıkıntı yaşamamaları gerektiğine dikkat çeken Bakan Tekin, "Yerel yönetimlerin, merkezi idarilerin, başka kamu kurumlarının arazi ve arsa konusunda bizlere bu kadar zorluk çıkarmamaları gerekiyor. Okul yapacak birisini bulduysak bırakalım yapsınlar. Birçok hayırseveri bu süreçteki prosedür gibi sıkıntılarımızdan dolayı maalesef bıktırıyoruz adeta. İmar, planlama, mülkiyet ve benzeri birçok problemden dolayı bunları yaşıyoruz. İnşallah bunları yaşamadığımız birçok hayırsever işin içinde olduğu bir döneme hep beraber gireriz" dedi.

"Herkesi hep beraber yeni eğitim sürecini yürütmeye davet ediyorum"

Milli Eğitim Bakanlığı olarak hayırseverlerin katkılarını çok önemsediklerini kaydeden Bakan Tekin, "Sadece hayırseverlerin değil, toplumun her kesiminin eğitim süreci içerisinde var olması, bizimle paydaş olmasını arzu ediyoruz. Bir sürü televizyon programında, gazete açıklamalarımızda bunun altını ısrarla çizdim. Eğitim, politik görüş ayrılıklarını dikkate almaksızın toplumun tamamının sürecin içerisine dahil olması gereken bir mekanizmadır. Herkesi hep beraber yeni eğitim sürecini yürütmeye davet ediyorum. Katkılarınızı, desteklerinizi bekliyoruz. Hayırseverlerimizin katkılarını ayrıca bekliyoruz" diye konuştu.

"Böyle bir projeye 23 Nisan ismi verilmesi takdire şayan"

Bilim ve Sanat Merkezlerinin (BİLSEM) özgün bir proje olduğunu ifade eden Bakan Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığımızın çok sayıda projesi var. Sizi başka projelerimizle de birlikte çalışmaya davet ediyoruz. BİLSEM, yapısı gereği gerçekten çocuklarımızın okullardaki gündelik baskılardan, ders, sınav, kademeler arası geçiş, bu tür baskıların ötesinde çocuklarımızın doğalarında var olan yetenekleri keşfetmeye ve bu yetenekleri geliştirmeye özgün özel bir proje. Böyle bir projeye 23 Nisan ismi verilmesi de ayrıca takdire şayan" şeklinde konuştu.

"Çok mutlu ve gururluyuz"

Hayırsever Tuğrul Tekbulut ise, "Bu kanlı ve huzursuz coğrafyada bizi 100 yıldır hür ve bağımsız yaşatan Cumhuriyet’e giden yolun başlangıcı olan 23 Nisan’ın adını taşıyacak olan Bilim ve Sanat Merkezimizin açılışını yapacağız. 10 Şubat 2020’de protokolü imzaladık. Eşim kuruma adımın verilmesini istemedi. Bu konuda tevazu gösterdi. 6 Eylül 2021’de temeli attık. 11 Eylül 2023’te burada eğitim başladı. Bugün de resmi açılışı yapıyoruz. Çok mutlu ve gururluyuz" ifadelerini kullandı.

Törene Bakan Tekin’in yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İl Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, okulu yaptıran hayırsever Tuğrul Tekbulut ve vatandaşlar katıldı.