Türkiye'nin gençleri bu kampta ağırlanacak

Kestel Alaçam İzcilik Kampı ve Gemlik Karacaali Gençlik Kampı’nda gençlere ayrıcalıklı tatil imkanı sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, yapımı devam eden Orhaneli Göynükbelen Gençlik Kampı sadece Bursalılara değil, Türkiye genelinden gelen tüm gençlere hizmet verecek.

Gençler ve çocukları her açıdan destekleyen birçok çalışmayı ortaya koyan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Kestel Alaçam İzcilik Kampı ve Gemlik Karacaali Gençlik Kampı’nın ardından yaz kış gençlere hizmet verecek olan Orhaneli Göynükbelen Gençlik Kampı’nda çalışmalar hızla devam ediyor. Gölcük Yaylası’nda 68 bin 500 metrekarelik alanda doğayla iç içe tasarlanan kamp alanı, dört mevsim konaklamalı, spor ve etkinlik alanlarından oluşacak bir yerleşke olarak tasarlandı. Sadece Bursalılara değil, Türkiye genelinden gelecek tüm gençlere hizmet verecek kamp alanında gençlere özel futbol, voleybol, basketbol sahaları, seminer ve etkinlik salonları ve konaklama için bungalov evler yer alacak.

4 mevsim hizmet

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ile birlikte Göynükbelen Gençlik Kampı’nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli konu başlıklarından birinin gençlik hizmetleri olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Türkiye’nin genç nüfusu yoğun illerinden biriyiz. Gençlere yönelik nasıl projeler hayata geçirebiliriz diye sürekli çalışıyoruz. Daha çok deniz kampı olarak hizmet veren Gemlik Karacaali kampımız ve Kestel Alaçam kamplarımız gençlerden yoğun ilgi görüyor. Şimdi de yılın 12 ayı hizmet verecek Göynükbelen Gençlik Kampı’nı Bursa’mıza kazandırıyoruz. Türkiye genelinden gelecek gençlerimizle birlikte dağ yöremizde önemli bir hareket başlayacak. İnşaatın zor kısmı tamamlanmak üzere, inşallah Eylül ayı içerisinde ilk etabı tamamlayıp, hizmet vermeye başlamayı planlıyoruz. Kampımız şimdiden gençlerimize ve bölgemize hayırlı olsun" dedi.